ASSE Mercato : un défenseur stéphanois vers un autre club de Ligue 2 ?

Considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs du centre de formation de l’ASSE, Axel Dodote pourrait quitter Saint-Étienne cet été sous la forme d’un prêt.

Le mercato s’anime autour d’Axel Dodote. Quelques mois seulement après la signature de son premier contrat professionnel avec l’ASSE, le jeune défenseur central pourrait déjà découvrir un nouveau championnat afin d’accélérer sa progression. Selon les informations de Peuple Vert, plusieurs clubs se sont positionnés pour obtenir son prêt lors de cette intersaison.

Parmi les prétendants les plus insistants figure Le Puy-en-Velay, pensionnaire du nouveau championnat de Ligue 3. Le club auvergnat aurait déjà avancé ses pions pour tenter de convaincre les dirigeants stéphanois de lui confier le défenseur de 19 ans pour la saison 2026-2027. Une destination qui permettrait à Dodote de franchir un cap après ses premiers pas en National 3, même s’il n’a pas encore eu l’occasion de jouer ses premières minutes avec le groupe professionnel.

Un club de Ligue 2 également intéressé

Mais la concurrence s’annonce réelle. Toujours selon cette même source, un club du sud de la France évoluant en Ligue 2 surveille également le dossier. Aucune offre officielle n’aurait encore été transmise, mais l’intérêt serait concret.

Pour Saint-Étienne, l’idée d’un prêt semble cohérente avec la trajectoire du joueur. International français chez les jeunes, Axel Dodote poursuit son développement et compte déjà plusieurs sélections avec les équipes de France U18 et U19. Son profil athlétique et sa marge de progression en font l’un des espoirs défensifs les plus suivis du centre de formation stéphanois.

Dodote sur les traces de Pedro ?

Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2028, le natif de Seine-et-Marne ne devrait pas quitter définitivement le Forez. L’objectif du club serait avant tout de lui offrir du temps de jeu régulier à un niveau supérieur afin de préparer son retour dans la rotation de l’équipe première, à l’image d’un Kévin Pedro, même si ce dernier n’est pas passé par la case prêt pour s’imposer dans la défense stéphanoise.

À quelques semaines de la reprise estivale, le dossier pourrait rapidement évoluer. Une chose semble déjà acquise : Axel Dodote ne manque pas de prétendants et son avenir devrait être l’un des sujets à suivre du côté du mercato stéphanois cet été.