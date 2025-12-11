À LA UNE DU 11 DéC 2025
[19:00]PSG Mercato : une pépite dans le viseur, Luis Enrique sous son charme
[18:40]Real Madrid Mercato : l’énorme appel du pied d’Erling Haaland réconforte les supporters madrilènes
[18:20]ASSE : les Verts annoncent une signature, Loïc Perrin se frotte les mains !
[18:00]FC Nantes : Rothen glisse ses conseils à Kantari, les supporters s’étranglent !
[17:30]FC Nantes : une ancienne figure de l’ASSE a snobé les Kita
[17:00]RC Lens : une signature et un grand retour annoncés !
[16:30]ASSE Mercato : Horneland met un gros stop à l’arrivée de Bardeli !
[16:00]FC Nantes : Waldemar ou Franck, lequel des deux Kita est le plus responsable de la crise ?
[15:00]Mercato : une recrue force l’OM et l’OL à un premier bras de fer cet hiver ! 
[14:00]RC Lens Mercato : les chiffres exacts tombent pour Haidara, c’est un gros braquage !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : les Verts annoncent une signature, Loïc Perrin se frotte les mains !

Par Laurent Hess - 11 Déc 2025, 18:20
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

L’ASSE fait une annonce ce jeudi soir. Elle concerne l’un de ses grands espoirs…

L’ASSE n’entend pas ignorer son centre de formation malgré les moyens XXL de Kilmer Sports et elle le démontre ce jeudi en annonçant la signature d’un premier contrat professionnel. Ce n’est pas celle de Paul Eymard, très attendue, mais du défenseur central Axel Dodote.

Dodote lié à l’ASSE jusqu’en 2028

Arrivé à l’ASSE en 2020 en provenance du Pôle Espoirs de Reims et victime d’une sérieuse blessure à l’épaule dès son premier match en U19 National, le défenseur central compte 9 sélections entre les U18 et U19, à 18 ans, et il vient récemment d’être convoqué dans le groupe professionnel pour le déplacement à Troyes en championnat. « Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel et d’avoir partagé ça avec ma famille, a-t-il commenté. Je pense aussi à mon père qui doit être fier de moi là où il est. C’est un rêve quand on arrive au Centre de formation puis ça devient un objectif. Même si celui-ci est réalisé, il faut encore que je devienne un vrai professionnel. Pour ça, il faut s’imposer pour espérer jouer à Geoffroy-Guichard. Je l’ai déjà fait mais en amical et sans spectateurs, donc ça ne compte pas ».

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE, a ensuite commenté : « Axel est un défenseur central moderne, rapide, au potentiel athlétique très intéressant pour son âge. Il doit travailler sa régularité et sa fiabilité, tant recherchées par un entraîneur. Il est jeune, connaît son potentiel mais aussi ses défauts. Il faut désormais qu’on arrive à le développer, qu’il enchaîne les entraînements et les matches. C’est ce qu’il fait en ce moment, avec l’équipe réserve, l’équipe professionnelle et aussi l’équipe nationale. Il franchit les étapes mais il en reste encore beaucoup d’autres. »

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot