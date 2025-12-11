ASSE : les Verts annoncent une signature, Loïc Perrin se frotte les mains !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’ASSE fait une annonce ce jeudi soir. Elle concerne l’un de ses grands espoirs…

L’ASSE n’entend pas ignorer son centre de formation malgré les moyens XXL de Kilmer Sports et elle le démontre ce jeudi en annonçant la signature d’un premier contrat professionnel. Ce n’est pas celle de Paul Eymard, très attendue, mais du défenseur central Axel Dodote.

Dodote lié à l’ASSE jusqu’en 2028

Arrivé à l’ASSE en 2020 en provenance du Pôle Espoirs de Reims et victime d’une sérieuse blessure à l’épaule dès son premier match en U19 National, le défenseur central compte 9 sélections entre les U18 et U19, à 18 ans, et il vient récemment d’être convoqué dans le groupe professionnel pour le déplacement à Troyes en championnat. « Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel et d’avoir partagé ça avec ma famille, a-t-il commenté. Je pense aussi à mon père qui doit être fier de moi là où il est. C’est un rêve quand on arrive au Centre de formation puis ça devient un objectif. Même si celui-ci est réalisé, il faut encore que je devienne un vrai professionnel. Pour ça, il faut s’imposer pour espérer jouer à Geoffroy-Guichard. Je l’ai déjà fait mais en amical et sans spectateurs, donc ça ne compte pas ».

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE, a ensuite commenté : « Axel est un défenseur central moderne, rapide, au potentiel athlétique très intéressant pour son âge. Il doit travailler sa régularité et sa fiabilité, tant recherchées par un entraîneur. Il est jeune, connaît son potentiel mais aussi ses défauts. Il faut désormais qu’on arrive à le développer, qu’il enchaîne les entraînements et les matches. C’est ce qu’il fait en ce moment, avec l’équipe réserve, l’équipe professionnelle et aussi l’équipe nationale. Il franchit les étapes mais il en reste encore beaucoup d’autres. »