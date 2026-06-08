OM : le signe que Mason Greenwood est déjà passé à autre chose !

L’avenir de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille semble s’écrire de plus en plus loin du Vélodrome. Auteur d’une saison qui a forcément attiré les regards, l’attaquant anglais fait partie des joueurs les plus courtisés de ce mercato estival. Et si le joueur aurait, dans un premier temps, apprécié l’idée de poursuivre l’aventure à Marseille, la réalité économique de l’OM pourrait rapidement changer la donne.

Le club phocéen a besoin de récupérer des liquidités importantes cet été. Dans ce contexte, Mason Greenwood apparaît comme l’un des actifs les plus valorisables de l’effectif. Selon Fabrizio Romano, l’OM aurait fixé son prix à 50 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus. Un montant élevé, mais qui confirme surtout une chose : Marseille est prêt à discuter.

Greenwood, un départ qui se précise

Mason Greenwood n’est pas encore parti, mais les signaux s’accumulent. Très courtisé sur le marché, l’ancien joueur de Manchester United suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens. L’AS Roma et Fenerbahçe ont notamment été associés à son nom ces dernières semaines.

Mais malgré cet intérêt, le dossier reste complexe. Fenerbahçe, un temps présenté comme une destination possible, pourrait finalement renoncer à passer à l’action. Le prix réclamé par l’OM a de quoi refroidir certains prétendants, surtout dans un mercato où les clubs veulent éviter les erreurs financières.

Reste que Marseille sait que Greenwood représente une opportunité majeure de vente. Et dans la situation actuelle du club, une offre importante pourrait difficilement être ignorée.

Un détail qui en dit long à Aix

Au-delà des rumeurs de marché, un élément concret vient alimenter l’idée d’un départ imminent. Selon La Provence, Mason Greenwood a bien rendu les clés de son domicile à Aix-en-Provence.

Un détail ? Peut-être. Mais dans un dossier aussi sensible, ce genre de signal n’est jamais anodin. Lorsqu’un joueur rend son logement à l’approche du mercato, cela nourrit forcément l’idée qu’il prépare la suite ailleurs. Surtout quand son club ne ferme pas la porte à un transfert et qu’un prix a déjà été fixé.

À Marseille, ce geste ressemble donc à un indice supplémentaire. Greenwood semble déjà se projeter vers autre chose, même si rien n’est encore officiellement bouclé.

L’OM veut récupérer un gros chèque

La position de l’OM est assez claire. Sportivement, perdre Mason Greenwood serait un coup dur. L’attaquant anglais a été l’un des joueurs capables de faire des différences dans les trente derniers mètres, et son départ obligerait les dirigeants à lui trouver un remplaçant de haut niveau.

Mais financièrement, la vente pourrait être capitale. Avec une valorisation autour de 50 millions d’euros plus bonus, l’OM pourrait récupérer une somme importante pour lancer son mercato et rééquilibrer ses comptes. Grégory Lorenzi, chargé de reconstruire l’effectif, pourrait alors disposer d’une marge de manœuvre bien plus confortable.

C’est tout le paradoxe du dossier : Marseille pourrait perdre l’un de ses meilleurs joueurs, mais obtenir en échange l’oxygène financier dont le club a cruellement besoin.

❗️Mason Greenwood a bien rendu les clés de son domicile à Aix.



[🥈@laprovence] — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 8, 2026

Un dossier qui peut lancer le mercato marseillais

Le départ de Mason Greenwood pourrait être le premier grand domino de l’été olympien. Si l’OM parvient à obtenir le montant espéré, le club pourra accélérer sur plusieurs dossiers, notamment en attaque.

Mais encore faudra-t-il remplacer efficacement un joueur aussi décisif. À Marseille, les attentes sont immédiates. Le futur remplaçant de Greenwood devra apporter du danger, de la percussion et des statistiques rapidement. Dans un club aussi exposé, le droit à l’erreur sera limité.

Pour l’instant, l’Anglais est toujours un joueur de l’OM. Mais entre les intérêts européens, le prix fixé par la direction et les clés rendues à Aix, tout semble indiquer que Mason Greenwood a déjà commencé à tourner la page marseillaise.