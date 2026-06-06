ASSE : Horneland a trouvé un nouveau banc !

Pour son premier défi depuis son départ de l’ASSE, Eirik Horneland devrait rebondir du côté de Malmö, en Suède.

Comme nous vous l’avions relayé la semaine dernière, l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne, Eirik Horneland, serait sur la short-list du club suédois de Malmö, à la recherche d’un successeur à Miguel Ángel Ramírez, récemment remercié.

Horneland a dit oui à Malmö !

Et les choses se seraient accélérées ces derniers jours entre le technicien norvégien et Malmö.Selon le média suédois Expressen, Eirik Horneland serait en effet en passe de devenir le nouvel entraîneur du club le plus titré de Suède. Si les discussions se poursuivraient encore entre les deux parties, une issue rapide serait espérée afin d’officialiser sa nomination avant la reprise de l’entraînement, prévue à la mi-juin.

Cinq mois après son limogeage de l’ASSE, Eirik Horneland serait ainsi sur le point de retrouver un banc où il tentera de relancer une équipe de Malmö seulement neuvième du championnat suédois après 10 journées disputées.