Après la large victoire du PSG contre le FC Nantes (3-0), Luis Enrique a évoqué la situation de l’ASSE en Ligue 2.

Une victoire nette, mais un discours qui dépasse le simple cadre du match. Après le large succès du PSG contre le FC Nantes (3-0), Luis Enrique a livré une analyse lucide… et glissé un message remarqué sur l’état du football français.

Car si cette victoire enfonce un peu plus le FC Nantes dans une situation critique, l’entraîneur du PSG n’a pas souhaité s’attarder sur le cas des Canaris. Avant-dernier du championnat, le club nantais semble plus que jamais menacé par une relégation, malgré son statut historique. Mais Luis Enrique a préféré élargir le débat.

« C’est classique. Dans tous les championnats, il y a toujours des équipes avec une histoire importante mais en difficulté. C’est comme ça le football de haut niveau », a-t-il expliqué avec détachement, avant de reconnaître malgré tout la singularité de certaines places fortes du football français. « Quand tu vas à Nantes, que tu joues à l’extérieur, avec ce stade et toute cette ambiance, c’est particulier, c’est spécial. »

L’hommage de Luis Enrique à l’ASSE

Puis, dans un second temps, le coach du PSG a tenu à adresser une pensée à d’autres institutions du football hexagonal… actuellement éloignées de l’élite. Et c’est là que le message devient plus fort. « Il y a aussi des équipes en Ligue 2 que je voudrais voir dans la Ligue 1, comme Saint-Étienne qui est aussi un club historique. Je n’ai jamais joué contre Saint-Étienne. Ou Girondins de Bordeaux aussi. »

Une déclaration qui ne passe pas inaperçue, tant elle souligne le poids de ces clubs dans l’histoire du football français. Reléguée la saison dernière, l’ASSE continue de lutter pour retrouver sa place parmi l’élite. Même constat pour Bordeaux, autre géant déchu. Des situations qui semblent marquer Luis Enrique, visiblement sensible à la tradition et à l’histoire des clubs.

« Il y a beaucoup d’équipes qui cherchent à retrouver la Ligue 1 et c’est dommage pour ces équipes qui ne le peuvent pas. Mais c’est comme ça, il faut l’accepter », a-t-il conclu. Un discours à la fois réaliste et empreint de respect. Dans un football de plus en plus dominé par la logique économique et les cycles de performance, les mots de Luis Enrique résonnent comme un rappel : même les plus grands peuvent tomber. Et revenir.

Luis Enrique sur la potentielle relégation du FC Nantes "ça fait mal au cœur de voir des clubs historiques en difficulté. Mais il y a d’autres clubs historiques dans les divisions inférieurs que j’aimerais voir en Ligue 1. Comme Saint-Étienne, et même Bordeaux" — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) April 22, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG :

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League