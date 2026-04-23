Cela peut paraître surprenant après la large défaite face au PSG (0-3) mercredi, mais plusieurs joueurs du FC Nantes se sont mis en valeur et mériteraient de constituer l’ossature de l’équipe qui repartira en Ligue 2.

Après sa large défaite au Parc des Princes (0-3), le FC Nantes ne se fait plus d’espoirs concernant son maintien. Même si Vahid Halilhodzic et Waldemar Kita ont tenté de nous faire croire que le nul contre Brest (1-1) était un tournant, cela fait déjà longtemps que l’espoir s’est évanoui sur les bords de l’Erdre. La Maison Jaune doit se préparer dès à présent à retrouver la Ligue 2. Et bâtir un effectif susceptible de lui permettre de remonter immédiatement. La bonne nouvelle, c’est qu’à Paris, certains Canaris sous contrat pour encore quelques années ont brillé.

Yousuf doit être le patron de la défense

En tout premier lieu, on trouve Ali Yousuf. Le Libyen est arrivé dans le scepticisme le plus total en janvier. La faute à son manque d’expérience au plus haut niveau. Mais à 24 ans, il a endossé les responsabilités de chef de défense et, hier à Paris, il a été le meilleur Nantais avec Anthony Lopes. Très bon dans la lecture du jeu, il a intercepté de nombreux ballons et il s’est également distingué par sa qualité de relance. Sous contrat jusqu’en 2028, il doit être conservé par les Kita pour incarner le futur FC Nantes. Dans la même veine du scepticisme ayant escorté sa venue, Frédéric Guilbert mériterait d’être revu après une vraie préparation estivale.

Au Parc des Princes, Ibrahima Sissoko, Louis Leroux et Johann Lepenant n’ont pas démérité non plus. Si le dernier nommé devrait aller voir ailleurs cet été, lui qui intéresse Toulouse, les deux autres sont encore sous contrat respectivement jusqu’en 2028 et 2030. Face au PSG, ils ont bataillé dur et n’ont pas sombré face au meilleur milieu d’Europe. Ils devraient briller en Ligue 2. Enfin, last but not least, prolonger Anthony Lopes devrait être une priorité absolue. Le gardien de 35 ans est irréprochable dans l’attitude et sur le terrain. Il faudra des cadres la saison prochaine et lui est le meilleur que le FCN a actuellement. Le présent est sombre à Nantes mais les promesses d’un avenir meilleur existent et certaines sont déjà au club !

Fin du match.



Les Jaunes et Verts s’inclinent au Parc des Princes.



Prochain match dès dimanche face à Rennes.



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Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2