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FRANCE

FC Nantes : avant Paris, un scandale a déjà plongé le club en Ligue 2 !

Par Bastien Aubert - 22 Avr 2026, 15:40
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Vahid Halilhodzic (FC Nantes)

Avant même le choc contre le PSG au Parc des Princes (19h), un scandale aurait accéléré la relégation du FC Nantes en Ligue 2.

Le FC Nantes arrive à Paris sous tension. Avant le choc face au PSG, un épisode continue d’agiter les débats autour du club : l’expulsion de Dehmaine Tabibou lors du match contre Brest (1-1). Une décision arbitrale qui a profondément marqué les esprits… et qui pourrait peser lourd dans la fin de saison des Canaris.

Une polémique qui enfle au FC Nantes

Le débat est désormais public. Selon un sondage publié par But!, les supporters du FC Nantes ont massivement exprimé leur incompréhension face à ce carton rouge. Les chiffres sont sans appel :

  • 72 % jugent la décision “scandaleuse”
  • 16 % estiment qu’elle est “synonyme de relégation”
  • 8 % la considèrent “légitime”
  • 4 % la qualifient d’“impardonnable”

Un verdict très clair, qui traduit une forte frustration dans l’environnement du club.

Un tournant dans la saison ?

Au-delà de la polémique, c’est surtout l’impact sportif qui inquiète. Dans une lutte serrée pour le maintien, chaque point compte. Et cette expulsion, suivie d’un match nul frustrant face à Brest, pourrait laisser des traces importantes dans la dynamique du FC Nantes. Certains supporters vont même jusqu’à y voir un moment charnière de la saison.

Dans ce climat, le déplacement au Parc des Princes prend une dimension encore plus délicate. Le FC Nantes devra tenter de se remobiliser face à un PSG largement favori, tout en gérant les frustrations liées à cet épisode. Un défi mental autant que sportif. Car dans ce type de contexte, un simple fait de jeu peut parfois faire basculer toute une saison.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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