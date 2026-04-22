Déjà remplaçant contre le Stade Brestois dimanche à la Beaujoire (1-1), Matthis Abline est annoncé sur le banc du FC Nantes à Paris (19h).

Le message est clair pour Matthis Abline. Déjà relégué sur le banc lors du match face au Stade Brestois (1-1), l’attaquant du FC Nantes devrait une nouvelle fois débuter comme remplaçant ce mercredi soir au Parc des Princes contre le PSG.

Selon L’Équipe, Vahid Halilhodzic a décidé de reconduire l’ossature de l’équipe qui a livré une prestation solide face à Brest. Un choix fort, qui confirme la perte de vitesse de l’ancien espoir rennais dans la hiérarchie offensive des Canaris.

Mohamed conforté, Abline rétrogradé

Dans ce contexte, Mostafa Mohamed devrait enchaîner à la pointe de l’attaque. Buteur le week-end dernier, l’international égyptien a marqué des points et semble aujourd’hui avoir pris une longueur d’avance sur Abline. Un contraste saisissant avec la situation de ce dernier, en difficulté depuis plusieurs semaines et incapable de retrouver son efficacité.

Ce nouveau passage sur le banc ressemble à une forme de sanction sportive, mais aussi à une tentative de relance indirecte. Car à ce stade de la saison, Halilhodzic privilégie clairement les joueurs en forme.

Un onze du FC Nantes maintenu à Paris ?

Autour de Mohamed, le coach nantais devrait aligner une attaque dynamique, malgré quelques zones d’ombre. Dehmaine Tabibou, pourtant expulsé à la Beaujoire, est annoncé titulaire, tout comme Ignatius Ganago sur le côté gauche.

Un trio offensif qui devra tenter de faire vaciller une défense parisienne toujours difficile à manœuvrer. Derrière, une autre tendance se dégage : la montée en puissance d’Ali Yousuf. Le défenseur du FC Nantes semble avoir définitivement gagné la confiance de son entraîneur, qui devrait encore l’aligner pour ce déplacement à très haut risque.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)