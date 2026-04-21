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FC Nantes : un coach au parfum de RC Lens est libre, les supporters des Canaris craignent le pire !

Par Bastien Aubert - 21 Avr 2026, 14:00
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Luka Elsner est libre

Alors que Vahid Halilhodzic ne devrait pas aller au-delà de sa mission jusqu’en fin de saison, le nom d’un coach bien connu en Ligue 1 émerge déjà puisqu’il est sur le marché.

Le marché des entraîneurs s’agite déjà au FC Nantes. Alors que Vahid Halilhodzic ne devrait pas poursuivre au-delà de sa mission actuelle sur le banc des Canaris, plusieurs profils commencent à circuler pour lui succéder. Et l’un d’eux fait particulièrement réagir.

Elsner de retour sur le marché

Luka Elsner est désormais libre. L’entraîneur slovène a été démis de ses fonctions au KS Cracovia, à cinq journées de la fin du championnat. Une fin brutale pour un coach arrivé l’été dernier et qui laisse son équipe en difficulté, proche de la zone dangereuse en championnat. Déjà connu en France, Elsner avait dirigé Le Havre et le Stade de Reims, où il avait laissé une image contrastée mais une certaine réputation de travailleur.

Ce n’est pas la première fois que son nom circule dans l’Hexagone. Avant l’arrivée de Pierre Sage sur le banc du RC Lens, Elsner avait été évoqué dans le Nord. Il avait également été cité à Nantes lors de précédentes réflexions internes, avant la nomination de Halilhodzic. Autant dire que son profil est déjà connu dans plusieurs directions sportives françaises.

Une piste qui inquiète déjà les supporters

Mais au FC Nantes, l’idée d’un retour de ce dossier ne passe pas auprès d’une partie des supporters. Sur les réseaux, les réactions sont rapides et souvent critiques. « Mogi Bayat est désormais en mission », estime Ali Pacha, en référence aux craintes récurrentes autour du mercato nantais. De son côté, Olivier Mahé se montre également sceptique : « Ça me fait peur, les Kita seraient prêts à lui ouvrir la porte en plus. » Une méfiance qui illustre le climat entourant les choix sportifs du club.

Un sondage récent auprès des supporters du FC Nantes montre d’ailleurs que Luka Elsner ne ferait pas l’unanimité. Il serait largement devancé par d’autres pistes, notamment celle d’Olivier Pantaloni, plus apprécié par une partie des supporters. Pour l’instant, aucun choix n’est acté au sein du FC Nantes. Mais la succession de Halilhodzic, combinée aux débats autour de l’organigramme sportif, pourrait rapidement relancer les discussions. Et comme souvent à Nantes, le nom du futur coach pourrait autant diviser qu’il ne fédérera.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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