18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

La direction du FC Nantes envisageait le recrutement d’un coordinateur/directeur sportif !

Encore un chantier en vue à Nantes. En pleine réflexion sur son organisation interne, le FC Nantes envisagerait de recruter un coordinateur ou directeur sportif dans les prochaines semaines. Une décision stratégique, censée structurer davantage le club en coulisses. Mais derrière cette annonce, les interrogations sont déjà nombreuses.

Une fonction déjà fragilisée par le passé

L’information, révélée par Emmanuel Merceron, s’accompagne d’un sérieux bémol. L’insider se montre en effet très prudent sur la portée réelle de ce futur poste. « Mais j’ai peur qu’il ne soit qu’un prête-nom sans pouvoir de décision comme Philippe Mao », explique-t-il.

Une phrase lourde de sens, qui renvoie directement à l’organisation historique du FC Nantes, souvent critiquée pour son manque de clarté dans la répartition des responsabilités.

Un poste clé… en théorie

Sur le papier, la nomination d’un directeur sportif pourrait pourtant représenter un tournant pour le FC Nantes. Ce rôle est censé piloter la stratégie de recrutement, assurer la cohérence sportive et servir de lien entre la direction et le staff.

Mais encore faut-il que cette fonction dispose d’un réel pouvoir décisionnel. Sans cela, elle risque de n’être qu’un simple relais administratif, sans influence sur les choix majeurs.

Un fonctionnement toujours flou

Depuis plusieurs années, le fonctionnement du FC Nantes suscite des interrogations. Entre les décisions centralisées et les rôles parfois mal définis, la structuration du club reste un sujet sensible.

Dans ce contexte, la possible arrivée d’un nouveau directeur sportif pose une question essentielle : s’agit-il d’un véritable changement de cap… ou d’un simple ajustement de façade ?

Un choix décisif pour l’avenir

À l’approche du mercato estival, cette réflexion tombe à un moment clé. Le FC Nantes doit se renforcer, mais aussi clarifier son projet sportif pour éviter de reproduire les mêmes erreurs.

Le profil choisi, mais surtout les pouvoirs qui lui seront accordés, seront déterminants. Car à Nantes, plus que jamais, l’organigramme pourrait bien faire toute la différence.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)