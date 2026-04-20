Expulsé dimanche lors du match contre Brest (1-1), le milieu offensif du FC Nantes Dehmaine Tabibou pourrait être présent mercredi face au PSG, son carton rouge étant sur le point d’être annulé.

Les répercussions du match entre le FC Nantes et le Stade Brestois (1-1) se font ressentir en ce lundi soir. Il y a d’abord l’interview de Vahid Halilhodzic dans L’Equipe. Expulsé à la 69e minute du match suite au carton rouge de Dehmaine Tabibou, l’entraîneur canari risque une très lourde suspension, même s’il assure n’avoir ni insulté ni menacé l’arbitre de la partie. Il se défendra demain en visio devant la commission de discipline mais il est fort probable qu’il doive suivre les derniers matches de la saison depuis les tribunes…

M. Paradis a demandé l’annulation du carton rouge de Tabibou

En revanche, l’action à l’origine de ce coup de sang du Bosniaque pourrait être annulée ! L’Equipe annonce en effet que l’arbitre de Nantes-Brest, Guillaume Paradis, aurait demandé dans son rapport à ce que le carton rouge pour Tabibou soit annulé ! Après avoir revisionné l’action, il s’est en effet rendu compte que le contrôle du Brestois était trop long, qu’Anthony Lopes allait récupérer le ballon et donc que Tabibou n’avait pas anéanti une action de but. La commission de discipline devrait aller dans son sens et retirer le carton rouge. Tabibou devrait donc pouvoir affronter le PSG mercredi.

Cette annulation de l’expulsion de Tabibou n’aura en revanche aucune conséquence sur celle d’Halilhozic, bien qu’elle en découle. Le Bosniaque sera bien suspendu pour son coup de gueule.

INFO L'ÉQUIPE. L'arbitre de Nantes-Brest (1-1, dimanche), Guillaume Paradis, qui avait exclu Dehmaine Tabibou, l'attaquant des Canaris, après l'intervention du VAR, demande dans son rapport complémentaire à la commission de discipline de la LFP d'annuler le carton rouge et de… pic.twitter.com/sGj9qooniK — L'Équipe (@lequipe) April 20, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League