Ancien défenseur et directeur du centre de formation, Laurent Guyot, aujourd’hui à Annecy, est pressenti pour revenir au FC Nantes. Mais un club proche géographiquement des Canaris pourrait lui chiper.

Ce lundi, Le Courrier de l’Ouest révèle que le FC Nantes est intéressé par Laurent Guyot en cas de descente en Ligue 2. Ce serait une bonne idée pour la Maison Jaune car l’actuel entraîneur d’Annecy a passé vingt ans chez les Canaris quand il était joueur (1978-98), entre sa formation et sa carrière de professionnel, et quatre autres années à la tête de la pépinière (2005-09). Au moment de son départ, il était présenté comme un futur entraîneur du FCN car il a été biberonné au football à la nantaise par Raynald Denoueix et Coco Suaudeau. En cas de relégation, il apparaît comme le meilleur profil pour reprendre ce navire à la dérive qu’est le FC Nantes.

Angers le veut aussi

Sauf que la Maison Jaune n’est pas seule sur le coup. Toujours selon Le Courrier de l’Ouest, le SCO d’Angers serait également intéressé. Le voisin des Canaris devrait perdre Alexandre Dujeux en fin de saison et l’ancien Nantais serait l’une des principales pistes étudiées pour le remplacer, même si Mohamed Toubache-Ter jure du contraire sur X : « Angers a un coach… c’est à ce dernier de se prononcer sur ses intentions (que la presse lui demande). Pour le reste, Angers n’a rien ciblé pour le moment… il ne sert à rien d’être dans la déstabilisation ».

En tout cas, si Angers est effectivement intéressé, cela risque d’être compliqué pour le FC Nantes, même si Laurent Guyot est très attaché au club. Mais entre une Ligue 1 et une Ligue 2, le choix est vite fait, sans compter que l’ancien défenseur a quitté le FCN en 2009 parce qu’il n’était pas d’accord avec la politique menée par les Kita…

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Angers a un coach… c’est à ce dernier de se prononcer sur ses intentions. (Que la presse lui demande)

Pour le reste, Angers n’a rien ciblé pour le moment… il ne sert à rien d’être dans la déstabilisation.#AngersSCO https://t.co/kaRtJk45F1 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 20, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2