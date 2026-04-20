FC Nantes : Franck Kita sous pression, son prochain coach fait déjà polémique

Alors que le FC Nantes se rapproche plus que jamais de la Ligue 2, tout le monde se demande quel coach Franck Kita va choisir pour reprendre l’équipe.

Ce dimanche, le match nul du FC Nantes face à Brest a quasiment enterré tout espoir de barrages pour les Canaris. Dans la foulée, le suiveur du club Emmanuel Merceron a posté un message qui résume à lui seul la colère d’une grande partie des fans du FC Nantes : « Curieux de voir si Franck Kita va continuer d’enchainer les décisions stratégiques catastrophiques avec le choix du coach de l’an prochain. Va-t-il achever son chef d’œuvre ? #FCNantes ».

Les Kita toujours aussi instables

À quelques semaines de la fin de la saison 2025-2026, le club est au bord du gouffre. Selon Opta, il affiche 92 % de chances de relégation directe en Ligue 2. Les Canaris occupent la 17e place et accumulent le pire total de points de leur histoire en Ligue 1. Dans ce contexte, la question posée par Merceron n’est pas une simple provocation : elle pointe du doigt une gestion jugée chaotique par de nombreux observateurs.

Depuis l’arrivée de la famille Kita en 2007, le FC Nantes a connu une instabilité chronique au poste d’entraîneur. Waldemar et son fils Franck ont multiplié les changements : Luis Castro limogé après quelques mois seulement, Ahmed Kantari remplacé à son tour, et ensuite le retour de Vahid Halilhodzic. Chaque fois, le motif officiel est le même : « résultats immédiats ». Pourtant, ces décisions successives n’ont pas permis de construire un projet durable.

Quel coach pour la saison prochaine ?

La dernière polémique en date concerne la préparation de l’après-relégation. Selon plusieurs échos, la direction envisagerait de conserver environ 70 % de l’effectif actuel en Ligue 2. Pour les supporters, garder un groupe qui a échoué en Ligue 1 reviendrait à reproduire les mêmes erreurs, sans remise en question profonde. Franck Kita, directeur général délégué, est particulièrement visé. Il est perçu comme l’homme de l’ombre qui pilote les choix sportifs, du recrutement aux nominations d’entraîneurs.

Les fans lui reprochent une succession de paris ratés qui ont précipité la chute du club. Les chants « Casse-toi Waldemar, prends ton fils avec toi » retentissent régulièrement à la Beaujoire, et les appels à la vente du club se multiplient. Le choix du coach pour la saison 2026-2027 sera donc un nouveau test. Si Franck Kita opte une fois encore pour une solution interne ou un profil low-cost sans vision claire, beaucoup y verront la confirmation d’un « chef-d’œuvre » de destruction, comme l’écrit Merceron avec une ironie amère.

Le FC Nantes n’est pas encore relégué, mais l’heure des comptes approche. Les supporters attendent désormais un véritable virage stratégique. Le prochain entraîneur ne sera pas seulement un technicien : il incarnera peut-être la dernière chance de sauver ce qui reste du club historique des Canaris…