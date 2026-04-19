FC Nantes : Halilhodžić sonne la fin de l’espoir pour le maintien !

Si Vahid Halilhodžić a taclé l’arbitrage après le nul du FC Nantes contre Brest, le coach nantais a paru résigné dans la course au maintien.

Le FC Nantes a encore laissé filer des points précieux dans la course au maintien. Tenus en échec par le Stade Brestois (1-1) à la Beaujoire, les Canaris ont concédé l’égalisation dans les ultimes instants d’un match marqué par des décisions arbitrales controversées et une forte tension autour de l’expulsion de Dehmaine Tabibou.

Ce nouveau contretemps plonge un peu plus le club dans une situation critique, alors que la fin de saison s’annonce particulièrement compliquée.

Un scénario frustrant et une colère nantaise

Longtemps devant au score, Nantes a vu Brest revenir dans le temps additionnel, laissant éclater la frustration des joueurs et du staff. L’expulsion de Tabibou à l’heure de jeu a été vécue comme un tournant majeur du match, perçue comme sévère par les Canaris.

Dans ce contexte tendu, l’entraîneur Vahid Halilhodžić n’a pas caché son désarroi face à une situation sportive qui se complique sérieusement.

“C’est presque mission impossible” pour le maintien

Après la rencontre, Vahid Halilhodžić a livré un constat lucide et sans détour sur l’état de son équipe et ses perspectives de maintien. Une déclaration forte qui résume le sentiment général autour du club nantais.

« C’était une des dernières possibilités pour qu’on se rapproche d’Auxerre. Surtout, on avait besoin de cette victoire pour reprendre confiance et du plaisir. Cette équipe ne gagne pas. On souffre. Je le dis depuis longtemps, une victoire pourrait déclencher quelque chose. Mais après ce match nul, c’est presque mission impossible. Il faut remobiliser les joueurs. Mercredi on va à Paris, puis il y aura Rennes (silence). Il faut se calmer et préparer la suite, qui ne sera pas facile. Demain, au décrassage, je peux imaginer les visages. La déception est énorme, je l’ai vue dans le vestiaire », comme rapporté par Ouest-France.

Une situation comptable très inquiétante

Ce nul ne fait qu’aggraver la situation du FC Nantes au classement. Le club reste englué à la 17e place et voit Auxerre avoir 5 points d’avance. Le scénario d’un maintien via les barrages est donc de plus en plus improbable, voire impossible.

Avec un calendrier encore difficile et un effectif en manque de confiance, Nantes devra rapidement trouver un déclic, au moins pour sauver les meubles. Mais le discours de son entraîneur reflète une réalité brutale : le club n’a plus vraiment son destin entre ses mains.

Entre frustration, décisions arbitrales contestées et manque de résultats, les Canaris abordent les dernières journées avec un sentiment de survie plus que de reconquête, et ça sera le PSG mercredi au Parc comme prochain rendez-vous…