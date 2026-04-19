FC Nantes – Brest (1-1) : les Canaris s’effondrent encore à la fin, les tops et flops

Les tops et flops des joueurs du FC Nantes après le nul sous tension face à Brest (1-1).

Ce dimanche, le FC Nantes n’avait pas le droit à l’erreur face à Brest, et pensait tenir la toute première victoire depuis le retour de Vahid Halilhodžić. Un but de Mohamed dès la 9e minute a mis les Canaris sur la voie, mais comme trop souvent cette saison, les Nantais ont craqué à la fin en concédant le but égalisateur sur coup franc. À noter également les expulsions de Tabibou et d’Halilhodžić. Avec ce nouveau résultat défavorable, le FCN voit la relégation se rapprocher, alors qu’Auxerre est à 5 points devant.

Les tops

LOPES

Il n’a eu qu’un arrêt à faire hormis le but encaissé, et il a été déterminant. À la 25e, Del Castillo reprenait un centre de volée du droit… et le portier nantais faisait la parade sur sa ligne. Sans cet arrêt, le match aurait peut-être pu basculer. Finalement, il a bien basculé à la toute fin avec l’égalisation brestoise.

MOHAMED

Mis au placard ces dernières semaines, il n’avait plus été titulaire depuis le 7 février dernier, soit plus de deux mois. De retour dans le onze, il ne lui a fallu que 9 minutes pour ouvrir le score d’une magnifique frappe enroulée du gauche. Comme Lopes, il a fait ce qu’il avait à faire au moment où il fallait le faire, avant de sortir à la 77e pour l’entrée d’Abline.

Les flops

LE MENTAL NANTAIS

Comme d’habitude, et trop souvent cette saison, les Canaris ont craqué en fin de match. Un scénario qui se répète trop souvent, et qui a fait perdre beaucoup de points au FCN. Comme contre Strasbourg, Lille, ou encore Lorient ces dernières semaines, les fins de matchs font beaucoup trop défaut à ces joueurs, désormais aux portes de la Ligue 2.

LE ROUGE

À la 65e, Tabibou se faisait exclure après avoir poussé dans le dos Zogbé, qui filait au but depuis la droite, seul. Une décision assez incompréhensible de la part de Monsieur Paradis, qui a estimé que le Nantais annihilait une action de but, alors que le contrôle de Zogbé était complètement raté. Faute il y avait, mais certainement pas rouge.

COACH VAHID

Comme l’arbitre dans ces décisions, lui aussi a complètement disjoncté à la 69e pour un comportement très (trop) véhément vis-à-vis des arbitres. Il a donc pris un carton rouge, et a encore plus vrillé, au point de s’en prendre au 4ème arbitre. Avec les précédents Longoria ou encore Fonseca, on imagine que coach Vahid va prendre très cher par la commission, qui souhaite défendre coûte que coûte ses officiels. Un nouveau coup dur dans la quête du maintien.