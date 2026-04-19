FC Nantes : Halilhodžić explose après Brest, l’OM lui apporte deux bonnes nouvelles

Après le nul frustrant du FC Nantes contre Brest, Vahid Halilhodžić a explosé concernant l’arbitre.

Le FC Nantes a vécu une soirée frustrante face à Brest (1-1), marquée par un scénario cruel dans le temps additionnel et une énorme polémique arbitrale. Entre égalisation tardive et expulsions côté nantais, la tension est montée jusqu’à faire totalement sortir Vahid Halilhodžić de ses gonds.

Une fin de match qui bascule

Alors que les Canaris tenaient une victoire précieuse, Brendan Chardonnet a égalisé dans les derniers instants, réduisant à néant les efforts nantais. Mais l’élément déclencheur de la colère est intervenu plus tôt : l’expulsion de Dehmaine Tabibou après intervention de la VAR, une décision vivement contestée par le staff nantais.

Très agité sur le banc, Vahid Halilhodžić s’en est pris directement au corps arbitral, répétant plusieurs fois :

« Vous n’avez pas honte ? »

Un comportement qui a finalement conduit à son propre renvoi du banc par l’arbitre Guillaume Paradis.

Une sortie médiatique explosive

Après la rencontre, le coach nantais a totalement assumé sa colère au micro de Ligue 1+, livrant une déclaration particulièrement forte contre l’arbitrage et la décision de carton rouge.

« Je suis en colère, je ne comprends absolument pas ce carton rouge. De toute façon, toutes les décisions arbitrales je n’ai pas toujours compris. C’est un jeune arbitre, il m’a dit qu’il ne fallait pas trop parler parce que je pouvais être suspendu. Mais je m’en fous. Je peux même prendre 10 ans parce que j’en ai terminé avec le football. Mais quand je vois des injustices comme ça je réagis, a assuré l’ancien joueur du PSG. Je n’ai pas compris le carton rouge. J’ai appelé pour qu’on puisse m’expliquer pourquoi il y a eu ce carton rouge, il faut un petit peu de respect, il se prend pour qui ce monsieur ? »

Au-delà de la colère du match, cette sortie illustre aussi un profond ras-le-bol de l’entraîneur, qui affirme ne plus craindre d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Le technicien nantais a néanmoins tenu à défendre l’investissement de son groupe, estimant que son équipe aurait mérité mieux au vu du contenu.

Halilhodžić, mais deux bonnes nouvelles face à l’OM

Conséquence directe de cet épisode : Vahid Halilhodžić sera suspendu pour la prochaine rencontre du FC Nantes face au PSG, voire même plus. Une absence qui tombe au pire moment pour les Canaris. En attendant, une nouvelle va peut-être pouvoir le consoler. Pour le match contre l’OM prévu le 1er mai prochain, Benjamin Pavard et Timothy Weah, deux titulaires de Beye, seront suspendus après leur carton jaune reçu contre Lorient. Reste à voir où en sera le FC Nantes d’ici là…