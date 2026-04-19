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FRANCE

Bastia – ASSE (2-0) : les notes des Verts

Par Laurent Hess - 19 Avr 2026, 06:00
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L’ASSE s’est inclinée samedi soir à Bastia, la lanterne rouge de Ligue 2, en passant complètement à côté de son match. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (3)

Aux fraises sur la frappe de Zaouai, il n’a rien pu faire non plus sur le deuxième but corse. Pas souverain sur ses sorties aériennes.

PEDRO (3)

Volontaire. De l’allant. Mais Zaouai a souvent déjoué sa surveillance et le deuxième but de Bastia est venu de son côté.

LE CARDINAL (4)

Il n’est pas intervenu pour empêcher Zaouai de frapper sur l’ouverture du score. Et il a perdu son duel aérien sur le deuxième but corse.

NADE (5)

L’un des rares à ne pas avoir sombré. Une ou deux relances ratées, mais il a gagné ses duels et n’a jamais renoncé.

OLD (4)

Un match sans grand relief. Peu d’apport offensif.

KANTE (4)

Moins d’impact que lors de ses premières apparitions. Et plus de déchet.

BOAKYE (4)

Une volée qui a permis à Olmeta de briller (6e). Averti pour une faute suite à une perte de balle. Sans réelle influence. Alors que ses adducteurs sifflent, il a fait tout le match…

MOUEFFEK (3), puis MILADINOVIC

Positionné en 10, Moueffek a semblé perdu sur le terrain, et bien emprunté. Il a demandé un penalty (30e), puis s’est emmêlé les pinceaux alors qu’il était en bonne position (45e). Ce n’était pas sa soirée… Remplacé par MILADINOVIC, qui n’a rien apporté.

CARDONA (3), puis DUFFUS

Une perte de balle lourde de conséquences sur l’ouverture du score. A part un bon centre pour Stassin (12e), il n’a rien fait de bon. Remplacé par DUFFUS, auteur d’un bon centre pour Stassin (61e) et d’une frappe de peu au dessus (67e) avant de disparaître.

STASSIN (3)

Il a eu les deux meilleures occasions vertes (fluo) de la rencontre, mais il a buté sur Olmeta (12e) et a frappé au dessus (55e).

DAVITASHVILI (3)

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