Le FC Nantes se retrouve au cœur d’une vive polémique… sans même avoir officialisé le moindre mouvement. Une simple publication sur X évoquant Nicolas Usaï comme option a déclenché un véritable règlement de comptes. Explications.

Tout part d’un message publié sur X par Mohamed Toubache-Ter, évoquant une possible option menant à Nicolas Usaï en cas de descente en Ligue 2 pour le FC Nantes : « En Ligue 2, Nantes mettra une option sur Nicolas Usaï. » Mais rapidement, le message est interprété comme une information concrète, alors qu’il s’agissait, selon son auteur, d’un simple ressenti. Une nuance qui va totalement échapper à une partie de la communauté… et déclencher une vive réaction.

La réponse cinglante de David Phelippeau

Face à l’emballement, le journaliste David Phelippeau a tenu à remettre les choses au clair avec un message sans détour : « Non, à ce jour, Nicolas Usai n’est pas une piste pour le poste de coach du FC Nantes la saison prochaine. Non, Centonze n’est pas suspendu pour Brest mais Paris comme on l’a écrit. Une bonne fois pour toutes, lisez les médias sérieux qui vérifient et pas ces sites qui polluent. » Une sortie directe, qui vise clairement certaines pratiques d’information sur les réseaux sociaux.

Se sentant directement visé, Mohamed Toubache-Ter a répondu dans un ton tout aussi offensif : « Va falloir que les gens sur ce réseau se fassent soigner hein. Suis assez cash pour dire quand je donne une info ou quand c’est un avis perso & suis en rien responsable de l’interprétation qu’ils en font. Drôle de voir des journalistes rebondir sur l’option Usaï. Je ne suis pas responsable de l’interprétation que vous en faites ! Quand je donne une info, je l’affirme haut et fort ! C’est juste de voir maintenant des journalistes rebondir là-dessus… ça se repose beaucoup sur Twitter dis donc, leur fond de commerce peut-être. Au bout d’un moment tout ça vous monte à la tête. » Un échange musclé qui illustre parfaitement les tensions entre journalistes traditionnels et sources plus informelles sur les réseaux.

Un climat tendu autour du FC Nantes

Au-delà de l’anecdote, cet épisode reflète un climat globalement tendu autour du FC Nantes, où chaque rumeur prend rapidement de l’ampleur dans un contexte sportif incertain. Le poste d’entraîneur, en particulier, cristallise les interrogations, ce qui explique la rapidité avec laquelle ce type d’information peut s’enflammer. Ce clash met aussi en lumière une réalité du football moderne : la bataille de l’information. Entre journalistes, insiders et réseaux sociaux, la frontière entre rumeur, analyse et information devient de plus en plus floue.

Et dans ce contexte, le moindre message peut déclencher une tempête médiatique. Si le nom de Nicolas Usaï ne semble pas être une piste concrète à ce stade, l’épisode laisse des traces. Il confirme surtout que le dossier du futur coach nantais sera scruté dans les moindres détails. Et au FC Nantes, le prochain rebondissement pourrait arriver plus vite que prévu.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)