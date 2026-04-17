La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

La tendance se confirme en interne : le FC Nantes anticipe sérieusement une relégation en Ligue 2. Entre restructuration d’effectif et réflexion sur le futur entraîneur, les Kita avancent déjà leurs pions. Et un nom commence à circuler pour l’après Halilhodzic.

Le compte à rebours est lancé. Si le maintien reste mathématiquement possible, le FC Nantes prépare déjà l’après. En coulisses, les dirigeants n’ont pas attendu le verdict final pour enclencher une stratégie claire : anticiper une descente en Ligue 2 afin d’éviter toute improvisation estivale.

Comme révélé par David Phelippeau en début de semaine, la famille Kita a pris les devants. « Ils n’ont pas le choix », nous glisse une source proche du club. Un constat lucide face à une situation sportive qui échappe progressivement aux Canaris.

Un mercato calqué sur l’ASSE ?

Le chantier s’annonce conséquent. Plusieurs départs sont d’ores et déjà envisagés lors du prochain mercato, signe d’un tournant à venir. L’objectif de Franck Kita serait toutefois de conserver une base solide, estimée à environ 70% de l’effectif actuel. Une ligne directrice qui ne fait pas l’unanimité.

En interne comme chez les supporters, certains militent pour une refonte plus profonde, à l’image du renouveau engagé par l’ASSE cette saison en Ligue 2. L’idée : repartir sur un cycle neuf, avec une dynamique différente et des profils plus adaptés à un championnat exigeant. Pour l’heure, on sait que le FC Nantes compte proposer à Frédéric Guilbert de rester et va récupérer une bonne base de joueurs prêtés cette saison.

Halilhodzic sur le départ, le flou total derrière

Autre dossier brûlant : celui du banc. Déjà clair sur ses intentions, Vahid Halilhodzic ne poursuivra pas au-delà de sa mission en juin. Une page va donc se tourner, obligeant le FC Nantes à trouver un nouveau leader pour encadrer ce potentiel projet de reconstruction.

Pour l’heure, aucune piste concrète ne s’impose. Le timing reste encore précoce, mais les réflexions sont bel et bien engagées. Si Mohamed Toubache-Ter a déjà glissé le nom de Nicolas Usaï, option que nous ne confirmons pas, un autre profil ne déplairait pas au FC Nantes : Michel Der Zakarian.

Der Zakarian, un retour vraiment impossible ?

Déjà passé sur le banc du FC Nantes mais parti avec fracas, l’Arménien connaît bien la recette pour la montée et son côté meneur d’hommes ne serait pas pour déplaire aux Kita.

« Vahid est bien revenu », pourquoi pas lui ? », nous souffle un connaisseur du marché, rappelant que la priorité de MDZ était ces derniers temps de trouver un banc à l’étranger. À noter qu’il ne s’agit absolument pas d’un plan À à l’heure où l’on écrit ces lignes.

Un été sous tension

Rien n’est donc encore gravé dans le marbre, loin de là, mais une chose est sûre : le nom de Der Zakarian pourrait rapidement revenir sur la table à l’approche de l’intersaison si tant est qu’il encore soit libre et que le FC Nantes plonge en Ligue 2.

Mais dans un contexte de chaises musicales qui s’annonce agité, le FC Nantes veut éviter de subir. Anticiper, structurer, reconstruire : la feuille de route est déjà tracée. Reste désormais à savoir si ce plan sera activé en Ligue 2… ou s’il restera finalement dans les cartons.

Bastien Aubert