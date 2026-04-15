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FRANCE

Discipline : coup dur confirmé pour le FC Nantes avant le PSG, bonne nouvelle pour l’ASSE

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 20:10
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Fabien Centonze

On connaît les décisions prises ce mercredi par la commission de discipline de la LFP.

Réunie ce mercredi pour examiner les évènements survenus le week-end dernier sur les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a rendu son verdict.

Centonze suspendu pour PSG – FC Nantes

Comme attendu, le latéral droit du FC Nantes, Fabien Centonze, est automatiquement suspendu un match pour accumulation de cartons jaunes. L’ancien Messin manquera ainsi le déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain, mercredi prochain (19h).

Guidi manquera Bastia – ASSE

Le défenseur central du SC Bastia, Dominique Guidi, a, lui, été suspendu un match plus un avec sursis par la Ligue et sera donc absent pour la réception ce samedi (20h) de l’AS Saint-Étienne, comptant pour la 31e journée de Ligue 2.

L’ensemble des décisions de la commission

Ligue 1

Deux matchs de suspension ferme : Mark McKenzie (Toulouse FC) 

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement : Fabien CENTONZE (FC Nantes)

LIGUE 2

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Siaka BAKAYOKO (Amiens SC), Dominique GUIDI (SC Bastia) 

Un match de suspension ferme : Hacene BENALI (Red Star FC), Mounaim EL IDRISSY (ESTAC Troyes)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement : Florian BONHERT (SC Bastia), Walid BOUABDELI (AS Nancy-Lorraine), Lohann DOUCET (USL Dunkerque), Evans JEAN-LAMBERT (Rodez Aveyron Football), Abdoul KONE (Stade de Reims), Omar SADIK (Pau FC)

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