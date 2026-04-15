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FRANCE

FC Nantes : gros coup dur pour Halilhodzic avant le PSG

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 14:40
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Vahid Halilhodzic

Le latéral droit du FC Nantes, Fabien Centonze, sera suspendu pour le match en retard face au PSG.

Averti en fin de match le week-end dernier lors du match nul du FC Nantes contre l’AJ Auxerre (0-0) pour une pour une obstruction sur Lasso Coulibaly, Fabien Centonze a reçu son cinquième carton jaune de la saison. Le latéral droit nantais va donc être suspendu une rencontre par la commission de discipline de la LFP. Une sanction qui devrait être officialisée ce mercredi soir par la Ligue.

Centonze suspendu face au PSG

La sanction ne prenant effet que le mardi 21 avril, Fabien Centonze pourra jouer ce dimanche (17h15) face au Stade Brestois, mais manquera en revanche le déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain, le mercredi 22 avril (19h), en match en retard de la 26e journée de Ligue 1.

Un gros coup dur pour Vahid Halilhozic et le FC Nantes. Même s’il joue un peu moins depuis l’arrivée du technicien de 73 ans sur le banc nantais, Fabien Centonze renaît de ses cendres depuis décembre dernier avec 4 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée lors de ses 11 derniers matchs.

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