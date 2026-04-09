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FRANCE

FC Nantes : le futur onze des Canaris en Ligue 2 ferait peur

Par Bastien Aubert - 9 Avr 2026, 13:25
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Alban Lafont (FC Nantes)

Si Franck Kita compte vraiment conserver 70% de l’effectif du FC Nantes en cas de relégation en Ligue 2, voilà ce que cela pourrait donner.

La menace d’une relégation plane sérieusement sur le FC Nantes. Et en coulisses, le club commence déjà à anticiper. Franck Kita aurait ainsi l’intention de conserver environ 70 % de l’effectif en cas de descente en Ligue 2. Une stratégie qui vise à maintenir une certaine stabilité malgré le choc sportif.

Une projection qui fait parler

Dans ce contexte, un supporter du club, Ali Pacha, s’est amusé à imaginer un onze type en Ligue 2, basé sur cette volonté de continuité. Une projection plutôt intéressante qui exclut plusieurs éléments majeurs et courtisés, comme Matthis Abline, Tylel Tati ou encore Johann Lepenant, sans oublier les fins de contrat et les joueurs en prêt appelés à repartir.

Dans un système en 4-2-3-1, voici à quoi pourrait ressembler ce FC Nantes version Ligue 2 : Lafont – Aman, Awaziem, Yousuf, Centonze – Sissoko, Leroux – Benhattab, Tabibou, Ganago – Mohamed.

Un onze crédible… mais limité ?

Sur le papier, cette équipe conserve une certaine expérience, notamment avec des joueurs comme Alban Lafont, Ibrahima Sissoko ou encore Mostafa Mohamed. Mais elle pose aussi de nombreuses questions, notamment sur sa capacité à dominer un championnat aussi exigeant que la Ligue 2. Entre jeunesse, manque de repères collectifs et départs potentiels, ce onze illustre surtout les incertitudes qui entourent l’avenir du club.

Un avertissement plus qu’une projection

Plus qu’une simple composition d’équipe, cette projection agit comme un signal d’alerte. Le FC Nantes n’est pas encore relégué, mais l’idée commence déjà à s’installer dans les esprits. Et si les Canaris ne redressent pas rapidement la barre, ce onze pourrait bien ne plus être une simple fiction.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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