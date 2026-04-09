Courtisé par de grosses cylindrées européennes, dont le FC Barcelone et le PSG, le jeune défenseur franco-sénégalais Tylel Tati (18 ans) a prolongé au FC Nantes jusqu’en 2030. Ce qui pourrait faire gonfler sa cote sur le marché.

Tylel Tati est déjà un élément clé du FC Nantes. Avec 20 matchs joués toutes compétitions confondues cette saison, dont 19 en Ligue 1, le jeune latéral ou défenseur central franchit rapidement des paliers dans sa carrière. Ses performances ont attiré l’attention de clubs européens prestigieux comme le FC Barcelone et le PSG.

Une prolongation stratégique

Pour sécuriser son jeune talent, le FC Nantes a décidé de prolonger Tylel Tati jusqu’en 2030, renforçant ainsi sa position face aux clubs intéressés. Selon Mohamed Adama Sarr, cette décision est la meilleure pour le développement de Tati. « Dans ce genre de figure, les clubs de Ligue 1 sécurisent d’abord le contrat des jeunes. Dès qu’ils font quelques matchs, la politique est de les faire signer un nouveau contrat avec revalorisation salariale », analyse-t-il sur Africafoot.

Une valeur marchande en forte hausse

Aujourd’hui évalué à 25 millions d’euros, Tylel Tati pourrait voir sa valeur tripler dans les prochaines saisons s’il continue sa progression ! « Avec 20 matchs joués cette saison, il aura une centaine de matchs dans les jambes avant 20 ans. Sa valeur marchande pourrait facilement atteindre 75 millions d’euros », explique Sarr. La prolongation permet ainsi au club nantais de garder un contrôle total sur l’avenir de son jeune joueur, tout en se préparant à un potentiel jackpot financier.

Un tremplin idéal pour un jeune talent

Le FC Nantes offre à Tylel Tati un environnement idéal pour progresser. « Nantes est un bon club français. Même si le maintien reste l’objectif chaque saison, c’est un tremplin parfait pour un jeune joueur. Il pourra jouer régulièrement et continuer son apprentissage sans être freiné par de grosses stars », ajoute Sarr. L’objectif pour Tati est clair : accumuler du temps de jeu et continuer à progresser dans un club qui lui permettra de se faire un nom en Ligue 1 avant de viser les grands championnats européens. Le message du club est limpide : Tylel Tati reste une pièce maîtresse de son projet sportif, et le FC Nantes se donne toutes les cartes pour maximiser son potentiel et sa valeur sur le marché.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)