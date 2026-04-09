Tandis que plusieurs clubs français cherchent à se structurer, Montpellier avance en coulisses sur un dossier brûlant. Entre investisseurs étrangers, incertitudes et volonté de vendre, le MHSC pourrait bientôt entrer dans une nouvelle ère.

Dans l’ombre des projecteurs braqués sur l’OM, l’OL ou encore le FC Nantes, un autre club historique de Ligue 1 s’active en coulisses. Le Montpellier Hérault Sport Club est en pleine réflexion stratégique, avec une possible arrivée de nouveaux investisseurs qui pourrait totalement rebattre les cartes.

À sa tête, Laurent Nicollin ne cache plus son envie d’ouvrir la porte. Longtemps attaché à l’idée de rester actionnaire majoritaire, le président montpelliérain semble désormais beaucoup plus flexible. Une évolution majeure qui confirme que le club est bel et bien entré dans une phase de transition.

Un processus en cours, encore flou

Ces derniers jours, les rumeurs se sont emballées, notamment après les révélations du journaliste Romain Molina, évoquant une vente quasiment actée à un club anglais. Mais en réalité, le dossier est encore loin d’être bouclé. Selon les dernières informations de Midi Libre, le processus suit son cours. Un potentiel investisseur est attendu prochainement à Montpellier afin d’évaluer concrètement l’opportunité. Sans doute cette semaine.

Ce type de visite n’est pas une première : une délégation anglophone avait déjà fait le déplacement il y a quelques semaines, notamment lors d’un match à la Mosson face à Guingamp. En interne, le dossier est désormais structuré. Guillaume Héritier, directeur général délégué du groupe Nicollin, joue un rôle de plus en plus central dans les échanges avec les potentiels repreneurs. Preuve que les discussions avancent, même si aucune décision finale n’a encore été prise.

Verdict attendu dans un mois

Parmi les nombreuses rumeurs, une enflamme particulièrement les réseaux sociaux : celle d’un intérêt venu de Liverpool. Une piste séduisante sur le papier, mais qui reste à ce stade très fragile. Aucune preuve concrète ne vient confirmer cette hypothèse, et en interne, elle est considérée comme une rumeur parmi d’autres. Dans ce type de dossier, les noms prestigieux circulent souvent… sans forcément déboucher sur du concret.

Une chose est sûre : le feuilleton est loin d’être terminé. Laurent Nicollin a lui-même fixé un cap temporel, annonçant que la situation devrait s’éclaircir courant mai. D’ici là, le MHSC continue d’avancer prudemment, entre volonté d’évolution et nécessité de ne pas se précipiter. L’arrivée de nouveaux investisseurs pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire du club.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)