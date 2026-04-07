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FRANCE

FC Nantes Mercato : 11 joueurs déjà sur le départ en cas de Ligue 2 !

Par Bastien Aubert - 7 Avr 2026, 19:00
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Les Kita au FC Nantes
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si le FC Nantes n’a pas encore dit son dernier mot dans l’opération maintien, le mercato se prépare dangereusement en cas de descente en Ligue 2.

Le FC Nantes n’a peut-être pas encore officiellement dit adieu à la Ligue 1 mais les coulisses du mercato s’activent déjà. Selon Emmanuel Merceron, insider bien informé, 11 joueurs seraient déjà assurés de quitter le club si les Canaris venaient à descendre en Ligue 2.

« 11 joueurs assurés de quitter le club en cas de L2 »

« Tu as déjà 11 joueurs assurés de quitter le club en cas de relégation. La plupart des joueurs ne veulent pas se blesser pour négocier leur futur contrat, explique l’insider du FC Nantes. Ils savent qu’une descente changerait complètement leurs perspectives et leurs ambitions. Certains réfléchissent déjà à leur avenir ailleurs. » Parmi les profils concernés, on pourrait retrouver des cadres expérimentés qui cherchent à rester dans l’élite, mais aussi des jeunes talents qui voient leur avenir compromis par un championnat inférieur.

Un mercato d’anticipation par obligation ? 

Les supporters du FC Nantes, eux, suivent la situation avec inquiétude. « On espère encore un miracle sur le terrain », confie un fan sur les réseaux sociaux, « mais le mercato commence déjà à montrer la réalité : le club doit anticiper. » Le message est clair : en cas de relégation en Ligue 2, le FC Nantes pourrait vivre un été chaud, avec des départs massifs et un chantier complet à prévoir. Entre ventes, prêts et négociations pour les jeunes, le club va devoir s’adapter à une nouvelle réalité, tout en essayant de préserver ses meilleurs atouts.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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