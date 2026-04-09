C’est une véritable alerte rouge qui s’allume à Marseille. Entre déficit historique et incertitudes sportives, l’arrivée de nouveaux investisseurs à l’OM prend du plomb dans l’aile.

Le ciel s’assombrit sérieusement au-dessus de l’OM. Alors que l’idée d’ouvrir le capital à de nouveaux investisseurs faisait son chemin ces dernières semaines, les dernières données financières viennent brutalement refroidir les ardeurs. Selon le rapport publié par Foot Unis, basé sur les chiffres de la DNCG pour la saison 2024-2025, la situation économique de nombreux clubs de Ligue 1 est préoccupante. Mais à Marseille, le constat est encore plus alarmant.

Un déficit historique sous l’ère McCourt

Avec 105 millions d’euros de pertes nettes sur une seule saison, l’OM affiche le deuxième plus gros déficit du championnat, juste derrière l’OL. Un chiffre vertigineux, qui constitue tout un record depuis l’arrivée de Frank McCourt en 2016. Ce gouffre financier envoie un signal très négatif à d’éventuels investisseurs. Car au-delà du projet sportif, c’est bien la viabilité économique du club qui interroge désormais.

Comme si cela ne suffisait pas, la situation sportive actuelle de l’OM n’apporte aucune garantie supplémentaire. Le club phocéen pointe à une actuelle quatrième place insuffisante pour se qualifier directement en Ligue des Champions, un manque à gagner potentiellement colossal, de l’ordre de 50 à 80 millions d’euros. Dans un modèle économique où les revenus européens sont essentiels, cette absence fragilise encore davantage les finances marseillaises. Et rend le club moins attractif pour des partenaires financiers susceptibles d’injecter des fonds.

Un projet à relancer d’urgence

Ces éléments tombent au pire moment pour l’OM. L’actionnaire américain avait récemment ouvert la porte à l’arrivée de nouveaux investisseurs, dans l’idée de donner un nouveau souffle au projet olympien. Mais entre pertes massives et incertitudes sportives, le timing semble particulièrement mal choisi. Les candidats potentiels pourraient exiger des garanties fortes, voire revoir leurs ambitions à la baisse. À Marseille, plus que jamais, l’équation est simple : redresser les comptes, retrouver la Ligue des Champions et rassurer en interne comme en externe. Sans cela, le fameux « coup de tonnerre » attendu sur le plan capitalistique pourrait bien ne jamais éclater.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)