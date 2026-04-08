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L’OM reçoit Metz ce vendredi au Vélodrome avec un effectif presque au complet et des Messins largement diminués.

L’OM se prépare à accueillir le FC Metz ce vendredi soir au Vélodrome (20h45). Habib Beye et son staff peuvent se rassurer : l’adversaire est particulièrement affaibli et les signes sont très favorables pour les Phocéens.

Déjà derniers du classement de Ligue 1, les Messins arrivent avec plusieurs absents de marque : Ismael Guerti, Cleo Melieres, Benjamin Stambouli, Joseph Mangondo (en reprise) et Boubacar Traore, incertain, ne seront pas opérationnels ou pourraient manquer la rencontre. Cette situation pourrait largement faciliter la tâche de l’OM, qui reste sur deux défaites consécutives.

Metz déplumé à Marseille

Avec ces indisponibilités côté Metz, Habib Beye sait que l’OM sera encore plus favori, capable d’imposer son rythme et de contrôler le match au Vélodrome. Enfin, les supporters olympiens pourraient donc envisager cette rencontre avec optimisme, en espérant profiter des lacunes de leur adversaire pour sécuriser trois points essentiels.

Cette confrontation pourrait aussi être l’occasion pour Beye d’expérimenter quelques ajustements tactiques, comme son 3-4-3 utilisé à Monaco malgré la défaite (1-2).

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)