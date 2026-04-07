Depuis l’arrivée d’Habib Beye sur le banc de l’OM, Jérôme Rothen estime que Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) n’est plus que l’ombre de lui-même.

L’OM traverse une période délicate, et certains observateurs n’hésitent plus à pointer du doigt les responsabilités. Pour Jérôme Rothen, l’un des plus grands chocs concerne Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans).

« La chose qui est criante, et c’est pour ça qu’ils ont du mal et que, pour moi, c’est une équipe moyenne, c’est à l’image d’Aubameyang. Depuis qu’Habib Beye est arrivé, Aubameyang, c’est le néant », a-t-il déclaré dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. L’attaquant gabonais, autrefois étincelant, peine à peser dans le jeu de l’OM, et ses quelques buts en fin de match contre Lyon ne suffisent plus à masquer son manque d’impact.

Aubameyang coulé par Beye ?

Mais pour Rothen, le problème ne se limite pas à Aubameyang. L’ancien joueur du PSG pointe également les erreurs de recrutement. « Entre le mercato d’hiver et d’été, quand tu regardes tous les joueurs aujourd’hui, pour moi, ce sont des joueurs moyens. On les a vus trop beaux au départ et ça donne une équipe moyenne. À part Timber, qui fait un bon match et est une bonne trouvaille, le reste, soit ils ne jouent pas, soit, quand ils jouent, ils sont très moyens. »

Le constat est sévère pour Habib Beye et son projet. Entre des cadres en perte de vitesse et une profondeur de banc jugée insuffisante, l’OM se retrouve dans une situation fragile pour le sprint final de la Ligue 1 et dans la course aux places européennes. Les supporters marseillais attendent désormais des réponses sur le terrain. Si Aubameyang ne retrouve pas son niveau et si les recrues ne montent pas en puissance, la fin de saison pourrait s’annoncer très compliquée pour Beye et son équipe.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)