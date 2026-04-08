OM : McCourt bouge en coulisses, un énorme deal avec Saadé évoqué

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’Olympique de Marseille s’agite en coulisses. Alors que le club cherche à renforcer sa puissance financière, Frank McCourt vient d’enclencher une nouvelle dynamique… avec déjà un premier partenariat officialisé, et peut-être un énorme coup en préparation.

Car derrière cette annonce, une autre piste bien plus ambitieuse circule déjà : celle d’un accord majeur avec Rodolphe Saadé.

Un premier pas avec Izitek

Le signal est clair : l’OM active ses leviers économiques.

Le groupe Izitek a officialisé son arrivée comme fournisseur officiel du club pour les trois prochaines années. Un partenariat stratégique qui s’inscrit dans une volonté de modernisation et de développement, notamment sur le plan technologique.

Dans son communiqué, Izitek met en avant une dimension émotionnelle forte, évoquant le passage du statut de supporter à celui de partenaire. Une manière de renforcer le lien entre tissu économique local et institution marseillaise.

Mais au-delà de ce premier accord, beaucoup y voient surtout le début d’un plan plus large.

Le naming du Vélodrome, le vrai coup à venir ?

Selon plusieurs échos, notamment relayés par Jérôme Choquet, l’ambition de McCourt ne s’arrêterait pas là.

Dans le viseur : le naming du mythique Orange Vélodrome.

Et le nom qui revient avec insistance est loin d’être anodin : CMA CGM, déjà sponsor majeur du club. Un accord pourrait voir le jour pour renommer le stade en “CMA CGM Vélodrome”.

Un deal potentiellement colossal, capable de générer des revenus significatifs et de repositionner l’OM dans une nouvelle dimension économique.

⚪🔵🛑🛑 PARTENAIRE STADE ça approche…🏟️💵↗️ pic.twitter.com/9B1Ey91in8 — Jerome Choquet (@ompassion1986) April 8, 2026

Un signal fort envoyé aux supporters

Ce possible rapprochement avec Rodolphe Saadé dépasse la simple question du naming.

Depuis plusieurs mois, une partie des supporters rêve d’un rachat du club par le patron de CMA CGM. Si ce partenariat venait à se concrétiser, il serait perçu comme un signal extrêmement fort.

Sans être une confirmation d’un futur rachat, cela marquerait un rapprochement stratégique entre deux acteurs déjà liés, et pourrait ouvrir la porte à des perspectives encore plus ambitieuses.

McCourt accélère sur le terrain économique

Avec ce double mouvement — partenariat local et piste d’un deal majeur — Frank McCourt montre une chose : il veut faire évoluer le modèle économique de l’OM.

L’objectif est clair : diversifier les revenus, sécuriser les finances et permettre au club de rivaliser durablement, en France comme en Europe.

Dans un football où la puissance financière est devenue déterminante, ces décisions pourraient bien peser autant que les recrues sur le terrain.

Une chose est sûre : à Marseille, le mercato ne se joue pas seulement sur la pelouse.