Vahid Halilhodzic a plusieurs raisons d’être inquiet avant le périlleux déplacement du FC Nantes à Auxerre (samedi, 19h).

Le déplacement du FC Nantes à Auxerre s’annonce sous haute tension. Après plusieurs semaines de travail, Vahid Halilhodžić est déjà sous le feu des critiques. Et elles sont loin d’être anodines. Emmanuel Merceron n’a pas mâché ses mots sur le niveau des Canaris : « Aussi nul qu’était Kantari, on ne voit toujours pas de réelle progression sous Vahid après 1 mois de boulot. Ce groupe est définitivement vraiment trop faible, trop déséquilibré devant : El Arabi & Mohamed plus au niveau L1, 1 seul ailier. » Un constat brutal, qui reflète un malaise profond : le FC Nantes peine à proposer du jeu, et surtout, l’effectif semble limité offensivement, sans véritable solution pour inverser la tendance à court terme.

Auxerre récupère un élément clé

Comme si la situation n’était pas déjà compliquée, l’AJ Auxerre arrive avec une excellente nouvelle : le retour de son gardien titulaire Donovan Léon. Suspendu après son carton rouge face au Stade Brestois 29, le portier sera de retour dans les cages. Un renfort de poids pour une équipe qui lutte pour son maintien et qui aura besoin de solidité défensive dans ce match crucial. Ce détail pourrait peser lourd face à une attaque nantaise en manque de confiance et d’efficacité.

Sinayoko relancé au meilleur moment

Mais ce n’est pas tout. Auxerre peut également compter sur le retour en forme de Lassine Sinayoko. Resté muet pendant quatre mois en Ligue 1, l’attaquant de 26 ans a enfin retrouvé le chemin des filets le week-end dernier face au Havre. Un déclic qui pourrait tout changer dans cette fin de saison. Pour une équipe classée 16e, chaque détail compte, et Sinayoko a déjà prouvé qu’il pouvait être décisif dans les moments clés. Sa montée en puissance intervient au pire moment pour le FC Nantes, qui devra également compter avec un public à guichets fermés au stade de l’Abbé-Deschamps.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)