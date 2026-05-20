Si Christophe Pélissier est bel et bien une piste creusée par les dirigeants du FC Nantes en vue de la Ligue 2; son départ de l’AJ Auxerre est encore loin d’être entériné.

Le FC Nantes pensait tenir une piste solide pour reconstruire après la descente en Ligue 2. Mais le dossier Christophe Pélissier est loin, très loin d’être bouclé. Et un incroyable mouvement de soutien est en train de prendre de l’ampleur à Auxerre.

Ces dernières heures, les supporters de l’AJ Auxerre ont décidé de monter au créneau pour tenter de conserver leur entraîneur. Les Ultras Auxerre 1990 ont en effet annoncé un rassemblement ce samedi devant le stade de l’Abbé-Deschamps afin d’apporter leur soutien total à Christophe Pélissier, artisan du maintien du club en Ligue 1 pour la deuxième saison consécutive.

Les ultras auxerrois se mobilisent

Car malgré cette performance remarquable, l’avenir du technicien reste flou. En interne, les tensions avec le directeur sportif David Wantier sont devenues très importantes. Au point que la situation pourrait déboucher sur un départ de l’un des deux hommes dans les prochains jours. Et ce dossier dépasse désormais largement le cadre sportif. Les ultras auxerrois réclament ouvertement le départ de David Wantier afin de conserver Pélissier. Une prise de position extrêmement forte alors que le propriétaire James Zhou doit prochainement recevoir les deux hommes en Chine pour tenter de régler définitivement ce conflit.

Wantiers plus proche d’un départ ?

La sortie de Guy Roux a d’ailleurs mis encore plus d’huile sur le feu. L’entraîneur mythique de l’AJA n’a pas hésité à prendre position publiquement après le maintien obtenu à Lille. « Si une seule condition est remplie, soit qu’on le libère de David Wantier, l’entraîneur continuera », a expliqué Guy Roux, qualifiant même le directeur sportif « d’ennemi dans la place ». Pour le FC Nantes, ce dossier prend donc une tournure très inattendue. Car si les dirigeants nantais surveillent toujours Christophe Pélissier pour relancer le club en Ligue 2, l’AJ Auxerre n’a clairement pas dit son dernier mot. Entre la pression populaire, le soutien des ultras et l’intervention de Guy Roux, tout reste désormais possible.