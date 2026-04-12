Ligue 1 : le LOSC reprend la 3e place à l’OM, Le Havre enfonce Nice

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La 29e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche. Belles opérations pour le LOSC et le HAC. Au détriment de Toulouse, de l’OGC Nice… et de l’OM.

Le LOSC frappe fort et dépasse l’OM

Le LOSC Lille n’a pas tremblé.

En déplacement sur la pelouse du Toulouse FC, les hommes de Bruno Genesio se sont imposés avec autorité (4-0), reprenant ainsi la 3e place du classement à l’Olympique de Marseille.

Une victoire nette, construite notamment grâce à ses défenseurs. Thomas Meunier et Romain Perraud ont lancé les Dogues, avant que Matias Fernandez-Pardo et Olivier Giroud sur penalty ne scellent le succès du LOSC.

Résultat : Lille passe devant l’OM pour un point et revient à six longueurs du RC Lens.

Une performance marquante dans un contexte particulier, Bruno Genesio étant récemment touché par le décès de son père.

L’OM sous pression dans la course au podium

Malgré sa victoire face à Metz (3-1), l’Olympique de Marseille voit donc le LOSC lui passer devant.

Un scénario frustrant pour les Marseillais.

Car même en gagnant, l’OM perd sa place sur le podium. La pression est désormais totale dans la lutte pour la Ligue des champions.

Nice s’enfonce dans une spirale inquiétante

Pendant ce temps, la situation devient critique pour l’OGC Nice.

Opposés au Havre AC, les Niçois n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Yassine Abdi a répondu à l’ouverture du score de Mbwana Samatta.

Un résultat insuffisant.

Nice reste bloqué à la 15e place et voit la zone rouge se rapprocher dangereusement. L’AJ Auxerre, barragiste, n’est qu’à trois points.

Une situation alarmante pour un club qui visait bien plus haut en début de saison et où l’arrivée de Claude Puel n’a pas eu les effets escomptés.