FC Nantes Mercato : les supporters militent pour le retour d’un ancien attaquant nantais

Libre après trois saisons passées à Hibernian, l’ancien Nantais Élie Youan cherche un nouveau challenge. Et du côté de certains supporters du FC Nantes, l’idée d’un retour à la Beaujoire peut séduire.

L’information a rapidement fait réagir les supporters du FC Nantes. Sur son compte X, l’insider Emmanuel Merceron a annoncé qu’Élie Youan allait quitter le Hibernian FC après “118 matchs et 25 buts” sous les couleurs du club écossais. L’attaquant formé à Nantes est désormais libre de s’engager où il le souhaite.

Formé à la Jonelière, FC Nantes avait vu éclore Youan chez les jeunes avant 8 apparitions avec les professionnels. L’attaquant avait notamment marqué les esprits lors d’un large succès face au Paris FC en Coupe de la Ligue, avec un but et une passe décisive pour sa première titularisation en 2019.

Mais faute d’une réelle place dans la rotation à l’époque, le joueur avait pris la direction de la Suisse puis de l’Écosse, où il a finalement trouvé de la continuité. Sous les couleurs d’Hibernian FC, le Nantais d’origine a progressivement pris de l’ampleur, avec notamment une saison à 9 buts et 7 passes dé en 22-23, puis 9 buts et 10 passes dé la saison suivante.

Youan de retour à Nantes ? Certains supporters sont pour

À 27 ans, Élie Youan arrive désormais à un tournant de sa carrière. Et forcément, son profil commence à faire débat chez les supporters nantais. Avec une descente en Ligue 2 et un effectif appelé à être remodelé, beaucoup verraient d’un bon œil le retour d’un joueur formé au club, capable d’apporter de la profondeur offensive, de la vitesse et une vraie polyvalence sur le front de l’attaque.

Sur X, certains supporters sont ouverts à cette idée :

« Et pourquoi pas un retour à la maison jaune 💛💚 » « En L2 dans la rotation ça serait pas si mauvais que ça » « Genre vous prenez pas moi je prends tous les jours je suis sur qu’il peut faire ça saison »/

Sans être forcément imaginé comme un titulaire indiscutable, Youan pourrait représenter une option crédible dans une rotation longue saison de Ligue 2, où l’impact physique et la capacité à faire des différences dans les espaces comptent énormément. Son vécu à l’étranger et sa maturité acquise loin de la Beaujoire constituent aussi des arguments qui parlent à une partie du public nantais.

Reste désormais à savoir si la direction du FC Nantes regardera réellement cette piste. Mais une chose est sûre : voir un enfant du club revenir au moment de reconstruire ne laisserait pas les supporters indifférents.