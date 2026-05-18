FC Nantes : Waldemar Kita provoque un nouveau départ d’envergure

Quelques semaines après la démission du coordinateur médical Nicolas-Pierre Bernot, le FC Nantes enregistre un nouveau départ important avec la médecin du club.

Le climat reste particulièrement agité au sein du secteur médical du FC Nantes. Après la démission annoncée début mai du coordinateur médical Nicolas-Pierre Bernot, c’est désormais la médecin du club, Isabelle Salaün, qui a décidé de quitter les Canaris, comme le rapporte Ouest-France.

Arrivée en août 2019 pour succéder au docteur Marc Dauty, cette Angevine de 55 ans occupait un rôle central dans l’organisation médicale du club nantais. Son départ intervient dans une période de fortes turbulences internes, alors que le fonctionnement du staff médical fait l’objet de nombreuses critiques depuis plusieurs semaines.

Une crise déclenchée par les propos de Waldemar Kita

La situation s’est tendue après une sortie médiatique du président nantais Waldemar Kita le 27 avril dernier. Dans un entretien accordé à Eurosport, le dirigeant avait évoqué des alertes venues du secteur médical concernant le travail du staff sportif.

Ces déclarations ont rapidement provoqué un malaise en interne et alimenté les spéculations autour de possibles tensions entre les différents pôles du club. Dans les jours qui ont suivi, Nicolas-Pierre Bernot s’est retrouvé au cœur de la polémique, soupçonné d’être à l’origine des informations transmises à la direction.

Le physiothérapeute avait alors annoncé son départ en fin de saison, dénonçant des accusations qu’il jugeait injustes et affirmant servir de « bouc émissaire » dans cette affaire.

Le secteur médical profondément fragilisé

Le départ d’Isabelle Salaün marque une nouvelle étape dans cette crise interne. Médecin reconnue dans le milieu du football français, elle était devenue au fil des saisons une figure importante du dispositif médical nantais.

Avec ces deux départs successifs, le FC Nantes va devoir reconstruire une partie de son organisation médicale avant la prochaine saison. Une réorganisation qui intervient alors que le club traverse déjà une période sportive et institutionnelle délicate.

En coulisses, cette succession de départs interroge désormais sur la stabilité globale du fonctionnement interne des Canaris et sur les conséquences que cette crise pourrait avoir dans les prochaines semaines.