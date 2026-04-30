FC Nantes : un membre du staff d’Halilhodžić balance sur les rumeurs et annonce son départ !

Après des révélations surprenantes au FC Nantes, le coordinateur du secteur médical du club a décidé de prendre la parole et a pris une grosse décision.

Le coordinateur du secteur médical du FC Nantes, Nicolas-Pierre Bernot, a publié un long message sur X pour répondre aux rumeurs dont il dit faire l’objet depuis plusieurs jours. En effet, comme relayé sur notre site, les dirigeants auraient mis en place un système de surveillance interne à la Jonelière, avec des personnes de confiance chargées de remonter des informations sur la vie du club. Ce dispositif, surnommé par certains « œil de Moscou », alimenterait un climat de méfiance. Le staff médical serait également impliqué, en donnant parfois des avis sur des aspects sportifs, ce qui serait mal perçu par une partie des observateurs et du club.

Présent au club depuis 16 ans, il assure que les accusations portées contre lui « ne reflètent pas la réalité » et qu’il est devenu un « bouc émissaire » injustement désigné. Dans ce texte très personnel, le kinésithérapeute affirme avoir toujours travaillé avec loyauté et engagement auprès des joueurs et des staffs successifs. Il insiste également sur son rôle quotidien de coordination du service médical du club.

Touché par les critiques, il évoque aussi sa situation personnelle et familiale, marquée par de nombreux sacrifices liés à sa vie professionnelle. Enfin, Nicolas-Pierre Bernot annonce qu’il mettra fin à son aventure au FC Nantes à la fin de la saison, estimant ne plus pouvoir travailler dans de bonnes conditions, tout en affirmant vouloir rester professionnel jusqu’au bout.

Il conclut en appelant à davantage de « bienveillance » et réaffirme son attachement au club nantais, qu’il continuera de soutenir malgré son départ.

Le message entier de Nicolas-Pierre Bernot

« Le secteur médical du FC Nantes, et surtout moi, a été beaucoup critiqué et attaqué ces derniers jours.

Les reproches qui me sont faits ne reflètent absolument pas la réalité de ce qui se passe au club.

Je suis profondément triste et déçu de ces attaques sur mon intégrité et d’être positionné en bouc émissaire. Je travaille au club en tant que kiné avec le groupe professionnel et coordinateur médical pour l’ensemble du club, chaque jour de l’année sans exception.

Je donne le maximum de mes capacités pour gérer les soins des joueurs et organiser le staff médical club constitué de membres de grandes qualités. Ma fonction nécessite des liens étroits et des échanges permanents avec mes collègues du staff médical comme avec les joueurs, coachs, responsables hiérarchiques et autres salariés.

Nous évoluons dans une interaction classique les uns avec les autres comme dans toute entreprise. Un club de football professionnel n’a rien de différent ou d’exceptionnel dans la relation hiérarchique. Je suis au club depuis 16 ans et j’y ai toujours tout donné.

Je suis un amoureux du FC NANTES, de ses couleurs, de ses valeurs, de son peuple jaune et vert, de son histoire… et j’ai sans cesse donné le maximum pour contribuer et aider à solutionner les problématiques médicales au sein de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci. J’ai une femme, 3 enfants dont une fille handicapée et j’ai sacrifié consciemment beaucoup de moments familiaux afin de m’investir sans compter dans ma mission et mes obligations professionnelles. Aujourd’hui, je m’en veux fortement d’avoir fait le choix de faire passer ma vie professionnelle avant ma famille et mes amis vu la tournure des évènements. Je tiens à garantir sur ce que j’ai de plus cher que je n’ai jamais parlé au président pour critiquer un seul des coachs qui sont passés au FC NANTES et pas davantage Luis Castro, avec qui j’entretenais, d’ailleurs, de très bons rapports. J’ai toujours tout fait pour les coachs que j’ai pu connaître : les accueillir le mieux possible, m’adapter à leur fonctionnement, mettre l’énergie et la passion nécessaire pour les accompagner auprès du groupe… et à chaque fois les liens ont été excellents pendant et après leur passage au club. Tout ce que j’ai pu lire ou entendre me fait mal car cela ne correspond pas du tout à qui je suis et mes valeurs humaines. Je ne suis pas parfait mais je suis intègre, loyal et fidèle et je ne suis certainement pas le manipulateur machiavélique, sournois et fourbe qui a pu être décrit. M’exposer ainsi et me faire passer pour le méchant alors que j’ai eu à cœur de tout mettre en œuvre au mieux pour le bien commun de l’entreprise dans la bienveillance et la loyauté vis-à-vis de tous est inqualifiable. Je ne pensais pas que mon aventure avec le FC NANTES se terminerait ainsi mais il m’est impossible de travailler dans ces conditions. Dans un premier temps, je ne voulais pas quitter mon poste pour ne pas donner faussement raison aux critiques extérieures mais je ne me sens plus en mesure de sacrifier ma vie pour être finalement sali de la sorte et être jeté en pâture comme le coupable idéal et j’ai donc décidé d’arrêter, non sans difficulté et peine mais je n’ai pas d’autre choix. Je vais terminer cette saison douloureuse car je ne veux pas être qualifié en plus de lâche et je ne veux pas sauter du bateau en cours de route. Je vais rester professionnel et respectueux jusqu’à la fin. Je ne vais pas en profiter pour critiquer qui que ce soit. Je préfère que cela s’arrête dignement et je ne souhaite de mal à personne. J’aime vraiment ce club et je lui souhaite, comme j’ai toujours souhaité, le meilleur pour la suite. J’ai toujours agi pour l’intérêt du FC NANTES et pas pour mon intérêt personnel, à l’inverse de ce que j’ai pu entendre ; ceux qui me connaissent et m’ont vu évoluer ici le savent très bien. J’ai toujours été supporter du FC Nantes, avant d’y travailler, pendant que j’y travaillais et je resterai encore supporter. Mais c’est ainsi, je ne veux pas être désigné injustement comme LE problème.

Le FC NANTES continue sa grande route et moi je vais en prendre une autre, à contre cœur et inconnue pour le moment. Merci à toutes les personnes qui m’ont permis de réaliser mon rêve de travailler dans mon sport et club de cœur. C’est un milieu particulier avec des bonnes et moins bonnes personnes, avec des bons et des moins bons moments mais je vais tâcher de filtrer et ne garder que le positif. Pensée toute particulière pour mon cher Dag, mon papa professionnel, qui m’a tout appris et que j’aime profondément. Prenez soin de vous tous et souhaitez sincèrement le meilleur à tout le monde. Juste svp un peu de bienveillance entre tous, entre amoureux du club et ne jugez pas trop vite sans savoir vraiment. Merci d’avance pour votre compréhension et merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans cette période difficile personnelle. Vive le FC NANTES ».