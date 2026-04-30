Après le latéral gauche Tom Raiani, le FC Nantes poursuit sa moisson pour son avenir… en Ligue 2 ?

Le FC Nantes continue de préparer l’avenir, mais une tendance commence à intriguer en interne comme chez les supporters. Après la signature du latéral gauche Tom Raiani, les Canaris enchaînent avec un nouveau pari sur la jeunesse. Le club vient d’officialiser le premier contrat professionnel de Musanda Mwanba, défenseur central de 19 ans.

Arrivé très tôt dans le giron nantais après ses débuts à la JSC Bellevue, le joueur originaire de Kinshasa (Congo) poursuit ainsi son ascension au sein du club ligérien. Accompagné par le staff de l’équipe N3, il a franchi une nouvelle étape importante dans son développement.

Un profil physique et prometteur

Décrit comme un défenseur robuste, puissant dans les duels et doté d’un potentiel intéressant, Mwanba est vu en interne comme un joueur d’avenir. À seulement 19 ans, il représente clairement l’un des paris de la formation nantaise pour les saisons à venir.

Cette signature s’inscrit donc dans une logique bien connue du FC Nantes : construire sur le long terme en valorisant ses talents maison. Une stratégie tournée vers l’avenir… mais dans quel contexte ?

Un projet d’avenir… en Ligue 2 ?

Si cette prolongation est positive sur le plan du développement, elle intervient dans un contexte sportif global plus flou. Le FC Nantes est encore engagé dans une saison marquée par des résultats irréguliers et une incertitude persistante sur ses objectifs à moyen terme.

D’où certaines interrogations en interne : ces signatures anticipent-elles simplement la continuité du projet… ou un avenir plus complexe en cas de situation sportive défavorable ? Pour l’heure, le FC Nantes avance avec sa stratégie habituelle : sécuriser ses jeunes talents avant qu’ils n’éclosent totalement. Et Musanda Mwanba fait clairement partie de ceux que le club veut accompagner sur la durée.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)