OM, Lens, Rennes, ASSE, OL : un talent du Mondial disponible à 15 M€ ?

Et si l’une des belles opportunités du mercato se trouvait dans une sélection pourtant en grande difficulté ? Malgré la lourde défaite de la Tunisie face à la Suède (5-1) en Coupe du monde, un joueur a encore réussi à tirer son épingle du jeu : Hannibal Mejbri.

À 21 ans, le milieu tunisien continue de porter les espoirs de sa sélection. Capable d’évoluer comme milieu offensif, relayeur ou box-to-box, l’ancien grand espoir de Manchester United confirme qu’il possède un profil rare. Dans une Tunisie bousculée, dépassée et finalement balayée par la Suède, Hannibal a été l’un des rares à surnager.

Hannibal Mejbri, le seul éclair tunisien face à la Suède

La Tunisie a vécu une soirée très compliquée face à la puissance offensive suédoise. Battus 5-1, les Aigles de Carthage ont rapidement été mis sous pression par le duo Alexander Isak – Viktor Gyökeres, intenable tout au long de la rencontre.

Mais avant de voir la Suède dérouler en seconde période, Hannibal Mejbri avait brièvement relancé le suspense. Auteur d’une passe décisive avant la pause, le milieu tunisien a permis à sa sélection de revenir à 2-1 et de croire encore à un possible retournement de situation.

Une action qui résume bien son importance dans cette équipe. Même dans un collectif en souffrance, Hannibal reste capable de faire la différence par son énergie, sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes. Déjà remarqué avec la Tunisie lors de la CAN, il confirme qu’il n’a pas besoin d’un contexte idéal pour exister.

Une opportunité à 15 M€ pour la Ligue 1 ?

Aujourd’hui estimé à environ 15 millions d’euros, Hannibal Mejbri pourrait représenter une vraie opportunité de marché. D’autant plus que sa situation en club pourrait ouvrir une fenêtre intéressante pour plusieurs formations françaises.

Le joueur évolue à Burnley, tout juste relégué en Championship. Un contexte qui pourrait forcément rebattre les cartes. Pour un joueur de 21 ans, promis depuis longtemps à un grand avenir, l’idée de repartir sur un nouveau projet plus ambitieux pourrait avoir du sens.

Et en Ligue 1, plusieurs clubs pourraient avoir de bonnes raisons de surveiller ce dossier. L’OM, le RC Lens, le Stade Rennais, l’ASSE ou encore l’OL sont tous des clubs capables d’être attirés par ce type de profil : jeune, intense, déjà international, encore perfectible et potentiellement revendable à moyen terme.

Un profil qui colle à plusieurs projets français

Hannibal Mejbri possède un avantage majeur : sa polyvalence. Il peut jouer plus haut, dans un rôle de créateur, mais aussi plus bas, comme relayeur capable d’apporter du volume, de l’agressivité et de la verticalité. Un profil moderne, taillé pour les équipes qui veulent mettre de l’intensité dans l’entrejeu.

Pour l’OM, son énergie et son caractère pourraient plaire dans un effectif en reconstruction. Pour le RC Lens, son activité et sa capacité à presser colleraient parfaitement à l’identité du club. Rennes pourrait y voir un joueur de rotation premium capable d’accompagner ses ambitions européennes. L’OL, en quête de talents à relancer, pourrait aussi être attentif. Quant à l’ASSE, un tel profil serait évidemment très ambitieux, mais pourrait incarner un vrai coup si les conditions venaient à devenir favorables.

Le dossier reste encore à surveiller, mais il coche de nombreuses cases pour la Ligue 1.

Le Mondial peut faire bouger les lignes

La grande question est désormais de savoir si Hannibal Mejbri restera à Burnley après la relégation du club anglais. À 21 ans, le Tunisien arrive à un moment important de sa carrière. Il doit jouer, s’imposer et confirmer les promesses qui l’accompagnent depuis ses débuts.

Sa Coupe du monde pourrait accélérer les choses. Même dans une Tunisie en difficulté, ses qualités sautent aux yeux. Et parfois, les bonnes opportunités naissent justement dans les contextes les plus compliqués.

Pour plusieurs clubs de Ligue 1, Hannibal Mejbri pourrait bien être le genre de pari capable d’enflammer l’été. Un joueur encore jeune, déjà expérimenté, accessible autour de 15 millions d’euros et en quête d’un projet fort. Le mercato est prévenu.