RC Lens : l’identité du staff de Pierre Sage à Crystal Palace dévoilée !

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Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le départ de Pierre Sage du RC Lens se précise encore un peu plus. Sauf énorme retournement de situation, l’entraîneur de 47 ans va quitter les Sang et Or pour rejoindre Crystal Palace. Il ne manque désormais plus que l’officialisation pour boucler un dossier qui agite déjà le mercato des entraîneurs.

Sous contrat avec Lens jusqu’en 2028, Pierre Sage avait fait part il y a un peu moins de deux semaines à ses dirigeants de sa volonté de quitter le club artésien. Direction l’Angleterre, où Crystal Palace s’apprête à lui offrir un nouveau défi en Premier League, avec des conditions sportives et financières très attractives.

Pierre Sage ne partira pas seul

Selon les informations de L’Équipe, Pierre Sage devrait traverser la Manche avec trois adjoints dans ses bagages. Le futur ex-coach du RC Lens serait accompagné de Jamal Alioui, Damien Della Santa et Sandy Guichard.

Jamal Alioui connaît déjà très bien Pierre Sage, puisqu’il était son adjoint au RC Lens lors de cette saison 2025-2026. Sa présence dans le staff anglais permettrait donc d’assurer une forme de continuité dans la méthode de travail du technicien français.

Pierre Sage devrait également retrouver Damien Della Santa, avec qui il avait collaboré à l’Olympique Lyonnais. Ce dernier était chargé du développement individuel des joueurs et des stratégies sur coups de pied arrêtés, deux domaines devenus essentiels dans le football moderne.

Enfin, Sandy Guichard devrait compléter ce staff en tant que préparateur physique. En poste à l’AS Monaco depuis cette saison, il apporterait son expertise dans la préparation et le suivi athlétique du groupe.

Un contrat XXL l’attend en Premier League

Crystal Palace n’a visiblement pas fait les choses à moitié pour convaincre Pierre Sage. L’entraîneur français devrait signer un contrat de trois ans, assorti d’une année supplémentaire en option.

Sur le plan financier, le changement est également majeur. Le technicien devrait percevoir un salaire presque quatre fois supérieur à celui qu’il touchait au RC Lens. Un argument de poids, évidemment, mais aussi le signe de la confiance importante que les Eagles semblent vouloir placer en lui.

Pour Lens, l’opération devrait tout de même rapporter une belle indemnité. Le transfert de Pierre Sage serait évalué autour de 3 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 2 millions de bonus, dont une partie liée au maintien de Crystal Palace.

Lens perd son entraîneur, Palace prépare une nouvelle ère

Pour le RC Lens, ce départ est un vrai coup dur. Pierre Sage avait rapidement imposé ses idées et semblait incarner un projet fort dans le Pas-de-Calais. Mais l’appel de la Premier League a changé la donne.

Du côté de Crystal Palace, l’arrivée du Français s’annonce comme le début d’un nouveau cycle. En débarquant avec une partie de son staff, Pierre Sage ne vient pas simplement occuper un poste : il arrive avec une méthode, une structure et une volonté claire de marquer son territoire.

Reste désormais à attendre l’officialisation. Mais tout indique que Pierre Sage va bien quitter le RC Lens pour tenter sa chance en Angleterre, avec l’ambition de réussir là où la Premier League ne pardonne rien.