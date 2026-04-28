Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens pourrait bien profiter de la situation très fragile du FC Nantes pour avancer ses pions sur un dossier prometteur.

Et si la future recrue du RC Lens se trouvait au FC Nantes ? Alors que la descente des Canaris en Ligue 2 se rapproche dangereusement, plusieurs clubs de Ligue 1 commencent déjà à se positionner sur les talents nantais. Et parmi eux, les Sang et Or suivent un profil très intéressant.

Dehmaine Tabibou, la pépite qui attire

Selon Média Foot, un nom revient avec insistance dans les bureaux du mercato : Dehmaine Tabibou. Milieu de terrain de 21 ans, le joueur du FC Nantes a réussi à s’imposer progressivement dans la rotation cette saison avec 22 matchs disputés en Ligue 1.

Malgré un contexte collectif compliqué, il a montré des qualités intéressantes dans l’entrejeu. Son profil ne laisse pas indifférent, notamment pour des clubs comme le RC Lens et l’OGC Nice, déjà très attentifs à sa situation.

Un FC Nantes sous pression en cas de relégation

La dynamique actuelle du FC Nantes complique sérieusement la donne. Une descente en Ligue 2 obligerait le club à vendre plusieurs éléments afin d’équilibrer ses finances.

Parmi les joueurs concernés figurent notamment :

Matthis Abline

Tylel Tati

Johann Lepenant

Louis Leroux

Mais Dehmaine Tabibou pourrait lui aussi faire partie des actifs valorisables du club. Dans un contexte économique difficile, Waldemar Kita devra trancher et activer plusieurs départs importants.

Le RC Lens et l’OGC Nice déjà positionnés

Toujours selon Média Foot, le RC Lens et l’OGC Nice ont déjà manifesté leur intérêt auprès de l’entourage du joueur. Le profil plaît particulièrement pour sa marge de progression, sa capacité à jouer dans un milieu à intensité élevée et son potentiel de développement sur le long terme.

Sous contrat jusqu’en 2030, Tabibou est également représenté par une agence influente (DWMA), qui gère plusieurs joueurs évoluant dans de grands clubs européens, ce qui facilite l’ouverture de discussions en cas de transfert.

Un dossier déjà très suivi en Europe

Au-delà de la France, un club allemand surveillerait également la situation du jeune milieu nantais. Une concurrence qui pourrait rapidement faire grimper la tension autour de ce dossier. Pour le RC Lens, l’enjeu est clair : anticiper une opportunité de marché si le FC Nantes venait à être relégué, et renforcer un secteur où Mamadou Sangaré pourrait faire défaut cet été.

Fidèle à sa stratégie, le club artésien continue de scruter les talents émergents de Ligue 1, surtout dans des contextes de relégation où les prix deviennent plus accessibles. Dehmaine Tabibou coche plusieurs cases du profil recherché par Lens : jeune, évolutif, déjà habitué au haut niveau et perfectible dans un environnement structuré. Reste désormais à savoir si le FC Nantes sera contraint de céder, et si Lens passera concrètement à l’action.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France