Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Alors que l’arrivée de Thoragn Hazard serait déjà actée, le RC Lens a déjà bouclé celle d’un joueur aux qualités proches de Pedri au FC Barcelone.

Le RC Lens continue de miser sur l’avenir. Dans une logique de développement de jeunes talents, le club artésien vient de finaliser un nouveau coup prometteur avec l’arrivée de Yaya Kébé, un milieu de terrain franco-malien présenté comme l’une des belles révélations de sa génération.

Déjà engagé depuis décembre 2024, le joueur s’apprête désormais à intégrer officiellement l’académie des Sang et Or à partir du 11 août prochain.

Yaya Kébé, une pépite repérée en région parisienne

Originaire de l’AS Jeunesse d’Aubervilliers, Yaya Kébé a rapidement attiré l’attention des recruteurs du RC Lens grâce à ses performances et son profil très moderne. Le jeune milieu de terrain a su convaincre par sa régularité, sa technique et surtout sa capacité à s’adapter à différents rôles dans l’entrejeu.

Pour le RC Lens, il s’agit d’un investissement sur le long terme, fidèle à la stratégie du club qui consiste à identifier très tôt les talents capables de s’intégrer progressivement au haut niveau.

Un profil comparé à Pedri

Si la prudence reste de mise concernant les comparaisons, le joueur fait déjà parler de lui pour son style de jeu. Ousmane Ba, patron de MS Pépites Sport et désormais en charge de sa carrière, décrit un profil très complet.

« Yaya Kébé est un jeune milieu de terrain très polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes au milieu. Il a une bonne lecture du jeu, une capacité à se projeter vers l’avant et une qualité technique intéressante. Pour son âge, il montre déjà une certaine maturité dans ses choix, analyse-t-il sur Africafoot. C’est un profil moderne, qui comprend bien les espaces et le rythme du jeu. Les comparaisons sont toujours délicates, surtout à cet âge. Mais dans son style, on peut retrouver certains aspects du jeu de milieux comme Pedri, notamment dans la mobilité et l’intelligence de jeu. Après, l’essentiel pour lui est de construire sa propre identité. » Une comparaison flatteuse avec le milieu du FC Barcelone, même si le discours reste mesuré.

Le RC Lens fidèle à sa stratégie de formation

Ce recrutement s’inscrit parfaitement dans la politique du RC Lens, qui mise de plus en plus sur la formation et la détection de jeunes talents à fort potentiel. Le club artésien a déjà prouvé sa capacité à faire progresser des joueurs vers le haut niveau, en s’appuyant sur un cadre structuré et un environnement favorable au développement. Yaya Kébé arrive donc dans un contexte idéal pour progresser, avec l’objectif de franchir progressivement les étapes vers l’équipe première.

À court terme, le joueur intégrera l’académie lensoise afin de poursuivre sa formation. Mais en interne, certains imaginent déjà un potentiel futur joueur professionnel capable de s’inscrire dans la durée au sein du projet Sang et Or. Comme souvent avec ce type de profil, le plus dur commence maintenant : confirmer les promesses sur le terrain et s’adapter aux exigences du football de haut niveau.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France