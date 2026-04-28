La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Auteur d’une saison admirable sous le maillot du RC Lens, Mamadou Sangaré (23 ans) pourrait mettre les voiles au mercato estival.

Le RC Lens pourrait bien tenir l’un des gros dossiers de son mercato estival. Très convoité, Mamadou Sangaré voit déjà plusieurs clubs s’activer en coulisses… et la perspective d’un énorme transfert commence sérieusement à prendre forme. Selon Mohamed Toubache-Ter, le milieu du RC Lens suscite un intérêt grandissant sur le marché. Et du côté des Sang et Or, l’inquiétude grandit autant que l’espoir d’une vente XXL.

« Si Lens arrive à conserver Mamadou Sangaré pour la saison prochaine, ça sera très très fort ! C’est en train de s’agiter fortement pour le milieu lensois et international malien. Lens pourrait toucher le jackpot », a-t-il confié sur X. Un message fort qui en dit long sur la situation actuelle autour du joueur malien.

Sangaré affole le marché

Depuis plusieurs mois, Mamadou Sangaré monte en puissance au RC Lens. Son profil plaît énormément : impact physique, activité au milieu, projection rapide vers l’avant et grosse marge de progression. À seulement quelques saisons du très haut niveau, le joueur impressionne déjà de nombreux recruteurs européens.

Au RC Lens, beaucoup voient en lui un futur cadre du club. Mais justement, cette progression fulgurante attire désormais les regards de formations plus riches capables d’aligner des offres difficiles à refuser. Dans un marché où les milieux explosifs et modernes deviennent extrêmement recherchés, Sangaré coche énormément de cases. Et les clubs étrangers suivent désormais son évolution avec une attention particulière.

Le RC Lens face à un énorme dilemme

Le problème pour le RC Lens est simple : conserver son joueur pour continuer à construire un projet ambitieux… ou accepter une vente qui pourrait rapporter très gros. Ces dernières années, les Sang et Or ont souvent réussi à valoriser leurs talents avant de les vendre à prix d’or. Loïs Openda, Seko Fofana ou encore Kevin Danso ont permis au club artésien de réaliser d’importantes opérations financières.

Sangaré pourrait devenir le prochain nom de cette liste. D’autant que sa valeur marchande continue de grimper. Si plusieurs clubs entrent réellement dans la danse dans les prochaines semaines, le RC Lens pourrait se retrouver dans une position idéale pour faire monter les enchères.

Une bataille qui ne fait que commencer

Pour l’instant, aucun club n’a officiellement dégainé. Mais le message envoyé par Mohamed Toubache-Ter confirme clairement une tendance : le dossier commence à bouger très sérieusement. Et du côté lensois, la priorité pourrait rapidement devenir de verrouiller le joueur avec un projet sportif fort… ou préparer un énorme transfert.

Une chose semble déjà certaine : Mamadou Sangaré sera l’un des dossiers chauds du mercato lensois. Et si l’agitation continue à monter autour du milieu malien, le RC Lens pourrait bientôt voir arriver une offre impossible à ignorer.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France