OM : un ancien talent de Ligue 1 revient dans le viseur marseillais ?

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L’OM pourrait bien ressortir un ancien dossier des tiroirs. Déjà intéressé par Amadou Koné en janvier 2025, le club phocéen continuerait de suivre avec attention l’évolution du jeune milieu défensif ivoirien. Et avec l’arrivée de Grégory Lorenzi à la direction sportive, cette piste pourrait reprendre de l’épaisseur dans les prochaines semaines.

Selon les informations de Média Foot, l’Olympique de Marseille garde un œil attentif sur le joueur de 21 ans, considéré comme l’une des étoiles montantes du football ivoirien. Un profil jeune, puissant, polyvalent et encore en pleine progression, qui pourrait parfaitement correspondre à la nouvelle stratégie marseillaise.

Amadou Koné, un profil qui plaît toujours à l’OM

Formé au Stade de Reims, Amadou Koné avait quitté la Ligue 1 à l’été 2025 pour rejoindre le Neom SC, en Arabie saoudite, contre un transfert estimé à 13 millions d’euros. Un choix de carrière surprenant pour certains, mais qui n’a visiblement pas fait disparaître son nom des radars européens.

À seulement 21 ans, le milieu défensif ivoirien d’origine malienne reste un joueur très surveillé. Capable d’évoluer devant la défense, mais aussi dans un rôle plus complet au cœur du jeu, il séduit par son volume, son impact physique et sa capacité à répondre aux exigences du football moderne.

L’OM, qui l’avait déjà coché dans sa short-list il y a plus d’un an, pourrait donc revenir à la charge si les conditions financières le permettent.

Lorenzi attend le bon moment

Le dossier reste toutefois conditionné à la situation économique du club phocéen. Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif de l’OM, pourrait réactiver cette piste une fois les problèmes financiers du club réglés.

Dans un mercato où Marseille devra sans doute vendre avant d’acheter, Amadou Koné apparaît comme un dossier à surveiller. Sa valeur est aujourd’hui estimée à 7 millions d’euros par Transfermarkt, un montant potentiellement accessible pour l’OM si le club parvient à dégager des liquidités.

Son contrat avec Neom SC court jusqu’en juin 2029, ce qui donne une position forte au club saoudien. Mais le profil du joueur, son âge et son potentiel pourraient inciter Marseille à tenter sa chance si une ouverture se présente.

Strasbourg également dans le coup

L’OM n’est cependant pas seul sur ce dossier. Toujours selon Média Foot, Strasbourg suivrait également Amadou Koné. Une concurrence à ne pas négliger, d’autant que le club alsacien a montré ces dernières années sa capacité à investir sur de jeunes profils à fort potentiel.

Pour Marseille, l’enjeu sera donc d’être réactif. Si Grégory Lorenzi veut vraiment faire de Koné une piste sérieuse, il devra rapidement clarifier les marges de manœuvre du club et passer à l’action au bon moment.

Une opportunité à surveiller pour l’entrejeu marseillais

Avec un effectif appelé à bouger et un milieu de terrain qui pourrait être remodelé, Amadou Koné coche plusieurs cases intéressantes pour l’OM. Jeune, international ivoirien U23, déjà passé par la Ligue 1 et encore perfectible, il représente un pari cohérent pour un club qui cherche à reconstruire intelligemment.

Reste à savoir si l’OM aura les moyens de ses ambitions. Mais une chose est sûre : le nom d’Amadou Koné revient dans les discussions, et Grégory Lorenzi pourrait bien décider de relancer un dossier déjà bien connu à Marseille.