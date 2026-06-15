OM : l’élément qui bloque le transfert de Greenwood à l’AS Roma !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le feuilleton Mason Greenwood pourrait rapidement devenir l’un des dossiers les plus tendus du mercato marseillais. Alors que l’attaquant anglais serait séduit par l’idée de rejoindre l’AS Roma de Gian Piero Gasperini, l’Olympique de Marseille n’a aucune intention de le laisser filer à n’importe quel prix.

Après deux saisons passées sur la Canebière, Greenwood semble plus que jamais proche d’un départ. La non-qualification de l’OM en Ligue des Champions a changé la donne, et le club phocéen doit désormais trouver des liquidités importantes sur le marché. Mais dans ce dossier, Marseille veut garder la main.

Greenwood séduit par la Roma

Selon le Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini aurait directement appelé Mason Greenwood ces derniers jours pour tenter de le convaincre de rejoindre l’AS Roma. Le nouvel entraîneur romain lui aurait promis un rôle majeur dans son projet, avec une place de titulaire indiscutable sur le côté droit de son attaque.

Un discours qui aurait fait mouche. L’attaquant anglais, conscient que les portes de la Premier League restent compliquées à rouvrir pour lui, serait favorable à une arrivée en Serie A. Le projet romain lui plaît, et l’idée d’évoluer sous les ordres de Gasperini aurait renforcé son envie de quitter Marseille.

Mais entre la volonté du joueur et la réalité du marché, il y a un obstacle majeur : le prix fixé par l’OM.

L’OM refuse de brader son meilleur actif

Le blocage est clair. L’AS Roma ne voudrait pas dépasser les 40 millions d’euros pour Mason Greenwood. Une somme jugée très insuffisante par la direction marseillaise, qui réclame au moins 55 millions d’euros bonus compris pour ouvrir la porte à un départ.

Et l’OM a une raison simple de se montrer inflexible. Greenwood est aujourd’hui le joueur le mieux valorisé de l’effectif olympien. Surtout, 40 % du montant de son transfert doit revenir à Manchester United. Autrement dit, une vente à 40 millions d’euros ne rapporterait pas suffisamment au club phocéen pour régler ses besoins financiers et justifier le départ de son atout offensif numéro un.

Marseille refuse donc de céder à la pression. Pour Grégory Lorenzi et Stéphane Richard, il est hors de question de brader un joueur qui a dépassé la barre des 20 buts toutes compétitions confondues lors de ses deux saisons à l’OM.

La Roma veut jouer la montre

Du côté italien, la stratégie semble déjà claire. L’AS Roma sait que l’OM a besoin d’argent et espère profiter de cette situation pour faire baisser le prix dans les prochaines semaines. Le club romain aurait d’ailleurs demandé à Mason Greenwood de patienter, conscient que le dossier pourrait prendre du temps.

La Louve espère que Marseille finira par flancher sous la pression financière. Mais pour l’instant, la position olympienne ne bouge pas : pas de départ en dessous de 55 millions d’euros bonus compris.

Ce bras de fer pourrait donc rapidement créer des tensions. Greenwood veut partir, la Roma le veut, Gasperini a déjà fait son travail de séduction… mais l’OM bloque tant que l’offre n’est pas à la hauteur.

Un dossier déjà sous haute tension

Le cas Greenwood résume parfaitement le mercato délicat qui attend l’OM. Le club doit vendre, mais ne peut pas se permettre de vendre mal. Dans un contexte financier tendu, chaque dossier compte, et celui de l’attaquant anglais est sans doute le plus important de l’été.

Marseille sait qu’une grosse vente de Greenwood pourrait débloquer une partie de son mercato. Mais à 40 millions d’euros, l’opération ne répond pas aux attentes du club, surtout avec le pourcentage dû à Manchester United.

Le message est donc limpide : Greenwood peut partir, mais seulement au prix fort. Et si l’AS Roma veut vraiment offrir à Gasperini l’attaquant qu’il réclame, elle devra sérieusement revoir son offre à la hausse.