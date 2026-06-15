Kylian Mbappé ne sera pas en conférence de presse avant France-Sénégal, N’Golo Kanté prendra sa place.

Alors que les regards sont tournés vers l’entrée en lice de l’équipe de France dans ce Mondial, les journalistes présents aux États-Unis espéraient entendre Kylian Mbappé lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Il n’en sera rien. Selon la FFF, c’est N’Golo Kanté qui représentera les Bleus ce lundi devant les médias, à quelques heures du duel face au Sénégal.

Une décision dictée par la logistique

Habituellement, le capitaine de l’équipe de France accompagne Didier Deschamps lors de ce rendez-vous médiatique. Ce choix de la FFF peut donc surprendre, d’autant plus qu’il s’agit du premier match de la Coupe du Monde. Mais la fédération a une explication très claire. Le staff tricolore a souhaité éviter à Kylian Mbappé une journée particulièrement contraignante sur le plan des déplacements.

L’attaquant du Real Madrid aurait dû effectuer plusieurs heures de trajet en voiture pour rejoindre le MetLife Stadium, lieu de la conférence de presse officielle, avant de repartir vers le centre d’entraînement des Bleus. Un programme jugé inutilement fatigant à la veille d’un rendez-vous aussi important.

La FIFA n’a pas aidé les Bleus

La situation aurait pourtant pu être évitée. D’après la FFF, une solution alternative avait été envisagée avec l’organisation du point presse directement à Mélanie Lane, le centre d’entraînement utilisé par les Bleus dans les installations des Red Bulls. Une demande qui aurait été refusée par la FIFA, obligeant l’équipe de France à respecter le protocole prévu au MetLife Stadium. Face à cette contrainte, Didier Deschamps a préféré préserver son capitaine et confier la représentation des Bleus à l’expérimenté N’Golo Kanté.

L’absence de Kylian Mbappé devant les médias ne signifie toutefois pas qu’il évitera totalement cet exercice durant la compétition. Toujours selon la fédération, le capitaine français (27 ans) devrait participer à la conférence de presse précédant la rencontre face à l’Irak, programmée le 22 juin à Philadelphie. Cette décision témoigne surtout de la volonté du staff français d’optimiser au maximum la préparation de son joueur phare. À quelques heures d’affronter un Sénégal toujours redoutable sur la scène internationale, chaque détail compte pour Didier Deschamps, qui souhaite voir son leader concentré exclusivement sur le terrain.