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FRANCE

Real Madrid : l’annonce forte de Mbappé qui concerne le FC Barcelone

Par Raphaël Nouet - 27 Avr 2026, 16:45
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Kylian Mbappé sortant du terrain lors du match entre le Betis Séville et le Real Madrid.

Victime d’une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche, Kylian Mbappé a prévenu ses coéquipiers du Real Madrid qu’il allait tout faire pour jouer contre le FC Barcelone le 10 mai.

La mauvaise nouvelle est tombée ce lundi : après examens, Kylian Mbappé, sorti à la 81e minute du match contre le Betis Séville (1-1) vendredi dernier, souffre d’une blessure au « muscle semi-tendineux de la jambe gauche ». Le Real Madrid n’a pas précisé la durée de son indisponibilité mais plusieurs médias français annonçaient que sa saison de Liga était terminée et que l’attaquant allait désormais se concentrer sur sa récupération pour être en forme à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Mais, bonne nouvelle pour les supporters merengue, Mbappé aurait d’autres intentions.

Il veut jouer contre le Barça le 10 mai

Selon le journaliste d’El Chiringuito José Luis Sanchez, le champion du monde 2018 aurait fait savoir à ses coéquipiers du Real Madrid qu’il voulait être dans le groupe pour le Clasico au Camp Nou le 10 mai. Il ne manquerait ainsi qu’une seule rencontre, sur la pelouse de l’Espanyol ce week-end. Ces presque deux semaines seront-elles suffisantes pour que Kylian Mbappé retrouve la pleine mesure de ses moyens ? Et surtout, ne risque-t-il pas d’aggraver sa blessure en participant à un choc certes mondialement suivi mais qui n’aura sans doute plus aucun enjeu puisque le Barça pourrait être sacré champion d’Espagne à Pampelune ?

Pour Kylian Mbappé, cette année 2026 aura été des plus frustrantes jusque-là puisqu’il n’a que rarement pu évoluer à son meilleur niveau, sans être gêné par une blessure musculaire. Les supporters de l’équipe de France espèrent qu’il sera totalement opérationnel pour la Coupe du monde…

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)
17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)
24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

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