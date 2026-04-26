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FRANCE

FC Barcelone : le Real Madrid va devoir choisir quel type d’humiliation il va subir

Par Raphaël Nouet - 26 Avr 2026, 20:30
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Dani Olmo et Raphinha célébrant un but du FC Barcelone contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne.

Avec onze points d’avance à cinq journées de la fin, le FC Barcelone est assuré du titre de champion d’Espagne. Le Real Madrid en sera le témoin, d’une façon ou d’une autre…

Depuis la victoire du FC Barcelone hier sur la pelouse de Getafe (2-0), l’issue du champion d’Espagne ne fait plus de doutes. Les Blaugranas comptent désormais onze points d’avance sur le Real Madrid, qui a été tenu en échec par le Betis Séville (1-1) vendredi. A cinq journées de la fin, cela constitue un écart trop important. Il faudrait que les hommes d’Hansi Flick s’inclinent quatre fois et que les Merengue gagnent tout. Hautement improbable, surtout qu’un Clasico aura lieu le 10 mai au Camp Nou. En réalité, la seule question qui se pose aujourd’hui est : quel type d’humiliation subira le Real Madrid ?

Pasillo ou témoin du sacre ?

La Maison Blanche a deux options : soit voir le FC Barcelone sacré avant le rendez-vous du 10 mai et donc lui faire un pasillo lors du Clasico, soit le voir couronné à l’issue du choc et donc assister en première loge aux festivités. Vu la forme des deux équipes, il est plus probable de voir le Barça sacré la semaine prochaine. Les Catalans seront à Pampelune pour y défier l’Osasuna alors que les Merengue iront à… Barcelone pour y rencontrer l’Espanyol. Ce sera d’ailleurs une semaine catalane pour eux puisque le Clasico aura lieu six jours plus tard…

Si c’est l’option pasillo qui est retenue, il est fort probable qu’une énorme polémique ait lieu à ce moment-là. Car des sources proches du Real Madrid assurent que les Merengue ne le feront pas, pour protester contre l’affaire Negreira et les problèmes arbitraux qu’ils prétendent rencontrer. Ce serait un manque de fairplay évident mais la Maison Blanche a démontré ces dernières années qu’elle était mauvaise joueuse, on l’a encore vu lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne en janvier…

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

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