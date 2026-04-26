Après sa victoire 2-0 sur la pelouse de Getafe, hier, le FC Barcelone compte 11 points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga et fait la Une de la presse espagnole en ce dimanche 26 avril 2026.

Marca : couronnement en vue

Avec désormais onze points d’avance à cinq journées de la fin, le FC Barcelone est quasiment champion d’Espagne. Ce qui obligera le Real Madrid, suprême humiliation, à lui faire un pasillo lors du Clasico du 10 mai.

AS : Nico Paz, première recrue

Plutôt que de parler du sacre à venir du Barça, AS confirme que le Real Madrid va actionner son option de rachat concernant Nico Paz pour la saison prochaine. Côme est déjà prévenu, l’international argentin aussi.

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Sport : quasi champions !

Photo de joie de Fermin en Une, Sport exulte devant cette nouvelle Liga conquise par les Blaugranas. Et lui aussi espère un sacre officiel en fin de semaine prochaine. Pour cela, il faudra que le Barça gagne à Pampelune et que le Real ne s’impose pas chez l’Espanyol.

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Mundo Deportivo : +11, c’est dans la poche

MD se projette lui aussi sur la prochaine journée, en se demandant si l’Espanyol fera une fleur à son pire ennemi en empêchant le Real Madrid de s’imposer.