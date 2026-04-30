FC Nantes : Pantaloni a déjà mis les choses au clair avec les Kita

Alors que, comme révélé sur notre site, le dossier Olivier Pantaloni prend de l’ampleur en coulisses pour le banc du FC Nantes, les discussions avancent dans un climat encore flou mais structuré autour d’une réalité simple : le technicien corse ne s’engagera pas sans garanties précises sur le projet sportif.

D’après les informations relayées par Emmanuel Merceron, le FC Nantes ferait de Pantaloni une piste sérieusement activée pour la succession sur le banc. Et surtout, contrairement à d’autres profils étudiés en parallèle, le club ne multiplierait pas les options.

Un choix assumé en interne côté FC Nantes

Dans le dossier, un élément ressort clairement : le FC Nantes n’aurait, à ce stade, contacté aucun autre entraîneur de manière avancée pour concurrencer la piste Pantaloni.

Une stratégie de continuité assumée en interne, qui traduit une volonté de ne pas entrer dans une surenchère de profils mais de concentrer les efforts sur un technicien jugé compatible avec le projet sportif et le contexte du club.

Cette approche place Pantaloni en position centrale dans la réflexion actuelle de la direction nantaise, qui espère désormais transformer cette piste en accord concret dans les prochains échanges.

Pantaloni attend des Kita des garanties précises

Si les discussions existent, elles ne sont pas encore arrivées à un stade final. Le technicien corse, actuellement en fin de cycle à Lorient, ne souhaite pas s’engager sans clarifications importantes sur trois axes majeurs :

Le fonctionnement quotidien du club, notamment l’organisation interne et la stabilité du projet

Le recrutement, point clé pour un entraîneur habitué à travailler avec des effectifs encadrés

La composition de son futur staff, élément essentiel dans son fonctionnement technique

Des demandes assez logiques, quand on connaît le fonctionnement des Kita et leur perpétuelle instabilité.

Une piste prioritaire mais pas encore verrouillée

Si Toulouse et d’autres clubs comme le LOSC restent évoqués dans le paysage, le FC Nantes conserverait une longueur d’avance dans les échanges, notamment en raison de l’intérêt réciproque entre les deux parties.

Cependant, rien n’est encore signé. Le dossier reste conditionné à la capacité du club à répondre aux attentes du coach, qui veut éviter un environnement trop flou ou instable pour son prochain projet.