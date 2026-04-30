Si l’OM traverse une crise profonde, les nouvelles sont plutôt bonnes avant le déplacement à Nantes (samedi, 15h).

Les signaux s’inversent enfin à l’OM. À l’approche du déplacement à Nantes (samedi, 15h), le staff d’Habib Beye peut enfin souffler légèrement. Plusieurs nouvelles médicales viennent redonner des options à l’entraîneur marseillais. Du côté des blessés, la tendance est clairement positive.

Gouiri poursuit sa réathlétisation

Touché ces dernières semaines, Amine Gouiri continue sa phase de réathlétisation. Selon La Minute OM, l’attaquant algérien avance progressivement dans son programme de reprise et reste sous surveillance du staff médical. L’objectif est de le remettre à 100 % physiquement sans précipitation, dans une saison où chaque détail compte pour l’OM.

Même s’il n’est pas encore totalement opérationnel, son évolution est jugée encourageante en interne. Une bonne nouvelle dans un secteur offensif qui a parfois manqué de solutions ces dernières semaines.

Paixão de retour à l’entraînement collectif

La satisfaction principale concerne toutefois Igor Paixão. L’ailier brésilien a repris l’entraînement avec le groupe après sa blessure, un signal très positif pour Marseille. Toujours d’après La Minute OM, le joueur devrait faire son retour dans le groupe pour le déplacement à Nantes.

Une présence qui change immédiatement les perspectives offensives de l’équipe, tant son profil apporte vitesse, percussion et créativité dans les trente derniers mètres. Ce retour tombe au meilleur moment pour un OM en quête de constance et de solutions offensives supplémentaires.

Un soulagement, pas un répit total

Même si ces nouvelles sont positives, l’OM reste dans une situation fragile. Les Marseillais doivent encore retrouver de la régularité pour sécuriser leur fin de saison et éviter de perdre du terrain dans la course aux objectifs. Le déplacement à Nantes n’a rien d’un match simple.

Mais avec le retour progressif de certains éléments offensifs, Marseille récupère un peu de profondeur de banc et surtout des options supplémentaires pour faire la différence dans un match qui pourrait rapidement devenir piégeux. L’enjeu est clair : capitaliser sur ces bonnes nouvelles médicales pour relancer une dynamique positive. Car dans un sprint final, l’état de forme de l’effectif peut faire toute la différence.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)