ASSE : une annonce très étonnante tombe pour Larsonneur, les supporters explosent de rire

Si Davitashvili est en lice pour remporter le titre de meilleur joueur de Ligue 2, les nominations pour le Trophée UNFP du meilleur gardien ont été dévoilées, et une présence fait particulièrement parler : celle de Gautier Larsonneur. Le portier de l’ASSE figure parmi les cinq gardiens retenus aux côtés de Braat, Jaouen, Konaté et Poussin.

Sur le papier, la liste récompense les meilleurs derniers remparts de la saison. Mais dans le cas de Larsonneur, cette nomination surprend une partie des supporters stéphanois, qui peinent à comprendre sa présence au regard de ses performances jugées irrégulières ces derniers mois.

Une saison contrastée pour le gardien de l’ASSE

Capitaine des Verts et titulaire indiscutable, Gautier Larsonneur a pourtant connu une saison loin d’être linéaire. Si certains matchs solides ont confirmé son statut de cadre, plusieurs rencontres ont également suscité des critiques, notamment sur des erreurs jugées coûteuses dans la course à la montée.

Dernièrement encore, après la défaite face à Troyes (0-3), le gardien lui-même reconnaissait une responsabilité sur certains buts encaissés, assumant publiquement ses erreurs et appelant à “ne pas s’apitoyer” pour la fin de saison.

Une transparence appréciée dans le vestiaire, mais qui n’a pas suffi à calmer les débats autour de son niveau global.

Des supporters partagés, entre incompréhension et ironie

Sur les réseaux sociaux, la nomination de Larsonneur a rapidement déclenché des réactions contrastées chez les supporters de l’ASSE. Beaucoup estiment que le portier n’a pas affiché une régularité suffisante pour figurer parmi les meilleurs gardiens du championnat cette saison.

Cette incompréhension illustre un phénomène classique autour des Trophées UNFP : les divergences entre statistiques, reconnaissance des pairs et perception des supporters.

Larsonneur, symbole malgré les critiques

Malgré les débats, Gautier Larsonneur reste un joueur central de l’effectif stéphanois. Capitaine et cadre du vestiaire, il conserve la confiance de son staff et de ses coéquipiers.

L’ASSE, toujours engagée dans un sprint intense pour décrocher la montée directe en fin de saison, aura besoin d’un gardien au meilleur de sa forme pour aller chercher son ambition de montée ou de positionnement final.

Une nomination qui divise mais qui confirme son statut

Qu’on l’approuve ou non, la nomination de Larsonneur aux Trophées UNFP confirme une chose : le gardien stéphanois reste une figure importante du championnat de Ligue 2.

Reste à savoir si cette reconnaissance individuelle pourra se transformer en validation sportive sur le terrain, dans un sprint final où chaque détail comptera.